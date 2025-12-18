방산원가 인력 양성체계 제도공식화

[헤럴드경제=전현건 기자] 한국방위산업진흥회는 18일 방위산업 원가관리 전문자격인 ‘국방원가관리사’가 국가공인 민간자격으로 공식 전환됐다고 밝혔다.

국방원가관리사는 군수품 연구개발, 제조, 용역 수행 과정 전반에 걸친 원가 산정과 하도급 원가관리 등 방산원가를 체계적으로 다루는 국내 최초 방산원가 관리 전문자격이다.

이번 국가공인 전환을 통해 국방원가관리사는 국가 차원의 공신력을 확보한 전문자격이 됐으며 방산원가 분야 인력 양성체계가 제도적으로 공식화됐다.

특히 최근 K-방산 수출이 지속적으로 확대되고 대형 방산사업과 대규모 무기체계 개발이 이어지면서 원가의 적정성·투명성·전문성에 대한 요구가 한층 강화되고 있다.

이에 따라 방산 기업은 물론 정부 유관기관, 연구기관, 회계·원가분야 전문 인력 전반에서 국방원가관리사 자격의 활용성과 중요성은 더욱 확대될 것으로 전망된다.

국방원가관리사 자격시험은 1차와 2차 시험으로 구성되며 방산원가 계산에 대한 이론과 실무 능력을 종합적으로 평가한다.

방진회는 국가공인 전환을 계기로 시험의 공정성과 전문성을 한층 강화하고 실무 중심의 전문자격으로 지속 발전시켜 나갈 계획이다.

최병로 방진회 상근부회장은 “방산사업의 원가를 관리하기 위해서는 고도의 전문성과 윤리가 필수적”이라며 “앞으로도 K-방산의 국제 경쟁력을 뒷받침할 실무형 전문 인재를 지속적으로 양성해 나가겠다”고 강조했다.