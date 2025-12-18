[헤럴드경제=박지영 기자] SK실트론은 두산의 품으로 안기기 전까지 40년의 다사다난한 풍파를 겪었다. 웨이퍼 국산화의 상징으로 출발한 SK실트론은 수차례 주인이 바뀌면서 한 때는 천덕꾸러기 신세라는 평가까지 나오기도 했는데, 이제 반도체 사업을 본격화하고 있는 두산의 계열사 편입이 예상되는 만큼 K-반도체 도약의 핵심 기업으로 발돋움할 거라는 기대가 나온다.

SK실트론의 역사는 1983년으로 거슬러 올라간다. 당시 김준기 동부그룹(현 DB그룹) 회장은 미국 농화학기업인 몬산토와 50대 50으로 ‘코실(이후 동부전자통신)’이라는 합작 기업을 세웠다. 당시만해도 반도체용 실리콘 웨이퍼는 전량 수입에 의존하던 시기였다.

하지만 합작관계는 순탄치 않았다. 결국 1990년 LG반도체를 보유한 LG(당시 럭키소재)가 동부전자통신 지분 51%를 인수하게 된다. 사명이 실트론으로 바뀐 시기도 이 때다. 대기업 계열사로 편입된 실트론은 1996년 200mm(8인치) 실리콘 웨이퍼 공장을 세우며 사업 번창의 꿈을 키웠다.

하지만 1999년 ‘반도체 빅딜’과 함께 모기업인 LG반도체가 현대전자로 넘어가면서 실트론은 모기업과의 연이 끊기게 된다. LG그룹은 반도체 제조와 소재(실트론)의 시너지를 내고자 했지만, 여의치 않아 반도체 사업을 정리하는 수순에 이르렀고 이에 실트론도 투자 등에 대한 자금 지원이 막히게 됐다. 그 과정에서 LG 지분(51%)은 그대로 유지됐으나 동부가 보유하던 지분(49%)은 KTB PE(19.6%)와 보고펀드(29.4%)에 매각됐다.

실트론은 이 가운데서도 삼성전자, 인텔, 마이크론 등 글로벌 기업으로 고객사를 넓혔고 2001년에는 업계 최초로 300mm(12인치) 웨이퍼 양산에 성공하기도 했따. 그러나 2008년 글로벌 금융위기와 2007년 메모리 치킨게임이 발발하며 웨이퍼 단가가 급락하는 위기를 겪는다.

특히 실트론에 가장 큰 타격을 미친 건 LG그룹 차원에서 추진한 태양광 웨이퍼 사업의 실패다. 당시 태양광을 미래 먹거리로 삼은 LG그룹은 LG화학·LG전자·LG CNS로 이어지는 가치사슬을 만들려고 했지만, 중국산 저가 물량 공세와 태양광 시장의 수요 급감으로 대규모 적자의 늪에 빠지면서 회사 규모가 크게 쪼그라들었다.

엎친 데 덮친 격으로 인수금융을 빌려 실트론 지분을 매입한 KTB PE·보고펀드는 실트론의 상장 중단으로 손해를 보게 됐다며 LG와 구본무 LG 회장을 상대로 손해배상청구소송을 제기했다. 이러다 결국 보고펀드는 인수금융 대출금을 갚지 못해 디폴트(채무불이행) 상태에 빠졌고, 실트론은 다시 주인 잃은 처지가 됐다.

이때 구원투수로 등장한 게 SK그룹이다. 당시 하이닉스를 인수하며 반도체 소재 분야로 확장을 노리던 중 실트론을 품게 된 것이다. 2017년 1월 SK는 LG로부터 51% 지분을 우선 인수했고, 나머지 49%의 지분 중 일부(19.6%)를 추가매입했다. 남은 지분 29.4%는 최태원 SK그룹 회장이 개인 자격으로 인수하면서 현재의 SK실트론이 됐다.

그러나 최 회장이 그룹의 자금 여건 상 실트론 지분을 직접 매입한 것을 두고 사익편취 논란이 제기되면서 2018년부터 공정거래위원회 조사를 받고 과징금을 부과받기도 했다. 최 회장으로서는 억울할 수 있는 부분이다. 이 때문에 이번 실트론 매각을 두고 최 회장이 자신을 따라다닌 총수의 지분 인수 논란을 일소하는 차원이라는 분석도 나온다.

실트론은 SK 편입 후에도 12인치 웨이퍼 기준 글로벌 상위권 업체로 자리매김하는 등 성장을 거듭했다. 이런 가운데 SK그룹이 AI·반도체를 중심으로 사업을 재편하고, 대규모 투자처에 자금을 조달하면서 다시 M&A(인수·합병) 시장에 매물로 나오게 됐다.