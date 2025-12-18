중기연 공동 주최…데이터 시대 중소기업 대응 전략 모색

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회가 데이터·인공지능(AI) 전환 시대를 맞아 중소기업의 생존과 도약 전략을 논의하는 자리를 마련했다.

중소기업중앙회는 18일 오전 10시 서울 여의도 중기중앙회에서 중소벤처기업연구원과 공동으로 ‘2025년도 제1차 중소기업 디지털 포럼’을 개최했다고 밝혔다. 이번 포럼은 양 기관이 지난 5월 21일 체결한 ‘데이터 기반 중소기업 정책개발 업무협약’의 후속 사업으로, ‘데이터 시대 중소기업의 대응 방안’을 주제로 열렸다.

이날 포럼은 조주현 중소벤처기업연구원장의 ‘DX·AX로 여는 중소기업의 생존과 도약’ 주제 발표로 시작됐다. 조 원장은 “AI와 디지털 혁신의 본질은 데이터에 있다”며 데이터와 AI가 중소기업 성장의 자체 동력으로 작동하는 선순환 구조인 ‘AI 플라이휠’ 개념을 소개했다. 이어 협업형 데이터 생태계 구축의 필요성과 단계별 DX·AX 추진 전략 로드맵을 제시했다.

종합 토론은 전종근 한국외국어대학교 교수(중소벤처기업정책학회장)가 좌장을 맡아 진행됐다. 이경록 정보통신산업진흥원 SW융합본부장과 조수완 한국데이터산업진흥원 데이터·AI활용본부장은 중소기업의 AI 도입을 지원하기 위한 공공기관의 데이터 생태계 구축 사업을 소개하며, 중소기업의 DX·AX를 위한 데이터 전략 방향을 제시했다.

또 백병남 한국전자산업협동조합 전무이사, 정희성 한국수퍼체인사업협동조합 본부장, 유재경 경기인천기계공업협동조합 상무이사는 중소기업 현장의 DX·AX 추진 사례를 공유하며, 협동조합을 중심으로 한 중소기업 간 데이터 협업의 중요성을 강조했다.

오기웅 중소기업중앙회 상근부회장은 “중소기업 현장에서는 디지털·데이터 전환 과정에서 대·중소기업 간 디지털 역량 격차로 인한 양극화 심화에 대한 우려가 크다”며 “정부의 AI 및 디지털 전환 지원 정책이 보다 속도감 있게 현장에 전달되기를 바란다”고 말했다.