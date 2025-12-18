중기부, 광화문 포시즌스서 ‘TIPS 성과공유회’ 참여기업·운영사 등 400여명 참석 내년부터 일반트랙 2년 5억원→8억원 상향 지역기업 50% 우선할당·비수도권 투자요건 50% 완화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 민관협력형 창업지원 프로그램 ‘팁스(TIPS)’가 출범 13년 만에 후속투자 유치 20조원을 돌파한 가운데, 정부가 내년부터 연구개발(R&D) 지원단가를 상향하고 지역기업 비중을 확대하는 등 성장지원 체계를 대폭 강화한다. 기술혁신 스타트업의 ‘스케일업(성장)’을 뒷받침하기 위해 팁스 지원구조를 ‘선별-투자-후속지원’ 중심으로 재정비하겠다는 구상이다.

중소벤처기업부(장관 한성숙)는 18일 서울 광화문 포시즌스 호텔에서 팁스 참여 기업, 운영사, 지원기관장 등 400여명이 참석한 가운데 ‘TIPS 성과공유회’를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 팁스의 성과를 공유하고 ‘2026년 팁스 추진방향’을 소개하기 위해 마련됐다.

팁스(TIPS, Tech Incubator Program for Startup)는 민간 투자사가 먼저 유망 스타트업을 발굴·투자하면, 정부가 그 기업에 연구개발(R&D) 자금과 사업화 자금 등을 연계 지원하는 민관협력형 창업 지원 프로그램이다. 팁스는 출범 이후 13년간 4400여개 혁신기업이 참여했으며, 올해 후속투자 유치액이 20조원을 넘어섰다.

이날 행사에서는 ‘올해의 팁스 기업’과 ‘올해의 팁스 운영사’가 처음으로 선정됐다. 올해의 팁스 기업에는 국내 최초 AI 유니콘으로 성장한 ‘리벨리온’, 팁스와 함께 창업을 시작해 성장 중인 ‘비트센싱’, 후배기업 멘토링 등 상생협력을 실천한 ‘드림에이스’가 이름을 올렸다. 올해의 팁스 운영사로는 ‘서울대기술지주’, ‘퓨처플레이’, ‘충북창조경제혁신센터’가 선정됐다.

민간 협업 기반의 성장지원 방안도 공개됐다. 투자 데이터베이스 전문기업 ‘더브이씨(The VC)’는 데이터 기반으로 팁스 성과를 분석하고 중장기 정책 방향을 제언했으며, AI 기반 기업분석 솔루션 기업 ‘앤톡’은 팁스 기업의 성장을 지원하는 ‘팁스 성장지원시스템’을 선보였다.

중기부는 내년부터 팁스 지원단가를 대폭 올리고 후속 R&D를 확충한다. 팁스 도입 이후 13년 만에 처음으로 R&D 일반트랙 지원단가를 기존 ‘2년 5억원’에서 ‘2년 8억원’으로 상향한다. 일반트랙을 졸업한 기업에 대해서는 ‘3년 15억원’ 규모의 후속 연구개발 지원도 제공한다. 아울러 팁스 운영사의 투자 요건은 1억원에서 2억원으로 높여 민간자금 유입을 확대하고, 유망기업 선별기능을 강화한다는 방침이다.

지역 확산도 핵심 축으로 제시됐다. 비수도권 팁스 기업을 늘리기 위해 선정 평가에서 지역기업을 최대 50%까지 우선 할당하고, 투자요건도 수도권 대비 50% 완화한다. 기준으로는 수도권 2억원, 비수도권 1억원을 적용한다. 지역 유망기업 발굴 프로그램 ‘웰컴투팁스’는 기존 5대 권역 중심에서 ‘5극 3특’ 체계로 확대해 전북·강원·제주까지 범위를 넓힌다.

글로벌 네트워크 강화와 사회적 가치 확산 구상도 포함됐다. 중기부는 ‘팁스 글로벌 사절단’을 해외 주요 전시회·네트워킹 행사에 파견해 해외 바이어 및 벤처캐피탈(VC)과의 접점을 확대한다. 선배기업이 후배기업 멘토링 등 성장지원 프로그램을 자체 기획하면 정부가 이를 뒷받침하는 방식으로 ‘페이잇포워드(Pay-it-Forward)’ 문화 확산도 추진한다. 기업 선정 과정에서는 기후테크·소셜벤처 등 ESG 기업을 우선 선발하는 ‘ESG 부문’ 신설과 함께 퇴직연금제도 도입 여부 반영도 예고했다.

지원체계 고도화 방안으로는 권역별 지역협의회를 ‘팁스협의회’로 확장해 정책 파트너로 활용하고, 평가절차를 간소화해 기업 부담을 줄이는 동시에 공정성과 전문성을 강화하겠다고 밝혔다.

한성숙 중기부 장관은 “AI·딥테크 중심의 기술 대전환이 세계 경제 패러다임을 재편하는 상황에서 팁스 기업과 같은 혁신 스타트업의 잠재력이 그 어느 때보다 중요하다”며 “팁스와 창업생태계의 더 큰 도약을 위해 정책 역량을 집중하겠다”고 말했다.