[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 축산면 일원에서 추진한 ‘축산 블루시티 조성사업’을 성공적으로 준공했다고 18일 밝혔다.

이 사업은 축산항 주변의 문화·관광 기능을 강화하고 정주 여건을 개선하기 위해 2020년부터 올해까지 총사업비 192억5000만원이 투입됐다.

사업 내용은 죽도산 전망대 리모델링, 도시계획도로 정비, 데크로드 설치, 블루빌리지 조성, 세종동진누리공원과 미리내광장 조성, 횃불동산 등산로 정비 등 관광객들의 이용 편의를 향상하고 주민들의 생활환경 개선을 함께 고려한 공간 정비가 이뤄졌다.

특히 죽도산 전망대는 동해안과 축산항 일대를 360도로 조망할 수 있다. 이번 새 단장을 통해 1층과 2층 야외 광장이 증축되고 시설 전반이 재정비됐다.

또 휴식 공간과 사진 촬영 등 체류형 관광 콘텐츠 기능이 강화하고 총 7층 규모의 전망대 가운데 5층 실내 전망 공간을 축산항과 바다를 파노라마로 감상할 수 있도록 했다.

이로써 축산항 일대는 트레킹 명소인 블루로드, 공원과 광장, 전망대가 유기적으로 연계된 관광 중심지로 부상해 영덕의 대표적인 해안 관광거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.

영덕군 관계자는 “축산 블루시티 조성사업 준공으로 관광 인프라와 도시환경이 함께 개선되면서 지역 경쟁력이 한층 높아졌다”며 “축산면의 자연과 공간적 특성을 살린 관광 콘텐츠를 지속적으로 확충해 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.