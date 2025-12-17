[헤럴드경제=이명수 기자] 코미디언 박나래의 ‘주사 이모’ 불똥을 받은 그룹 ‘샤이니’ 멤버 겸 솔로가수 키(34·김기범)가 해당 주사 이모 A씨를 의사로 알고 있었다고 털어놓으며, 자신의 무지함에 대해 깊이 반성했다.

키 소속사 SM엔터테인먼트는 17일 “키는 최근 이모씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있다”면서 이렇게 밝혔다.

SM에 따르면, 키는 지인의 추천을 받아 이씨가 근무하는 강남구 소재의 병원에 방문해 그를 의사로 처음 알게 됐다.

키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다.

SM은 “이는 키가 이씨를 의사로 알고 있었고 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분이었다”고 전했다.

그럼에도 키는 이번 사안의 엄중함을 인식해 현재 예정된 일정, 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다고 전했다. 박나래과 함께 출연 중이었던 MBC TV ‘나 혼자 산다’(나혼산), tvN ‘놀라운 토요일’(놀토)에서 내려오겠다는 얘기다.

SM은 “다시 한번 팬 여러분을 비롯한 모든 분들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다는 말씀드린다”고 거듭 고개를 숙였다.

그간 입장 표명이 늦었던 이유에 대해선 “먼저 해외 투어 일정 및 활동과 관련된 여러 관계자 분들과의 소통이 필요한 상황이어서, 신속한 입장 표명이 어려웠던 점 진심으로 사과드린다”고 했다.

키는 박나래가 이씨로부터 불법 의료 처방을 받았다는 의혹이 불거진 뒤 그 역시 휘말렸다. 이씨의 소셜 미디어에 키의 반려견 사진, 키로부터 받은 고가의 목걸이 선물과 사인 CD 등의 흔적이 남아 있었기 때문이다. 키는 하지만 빠르게 입장을 내고 해명한 샤이니 다른 멤버 온유 등과 달리 입장 표명이 늦어 일부 팬들로부터 원성을 사기도 했다.