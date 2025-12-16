[헤럴드경제=민성기 기자] 미국 배우 안젤리나 졸리가 이번 주 발간된 타임(TIME) 프랑스 창간호에서 유방 절제술로 생긴 흉터를 공개했다.

15일(현지 시간) AFP 통신에 따르면 졸리는 타임 프랑스 창간호와의 인터뷰에서 “저는 제가 사랑하는 많은 여성들과 이 흉터를 공유한다”며 “그리고 다른 여성들이 자신의 흉터를 공유하는 걸 볼 때마다 항상 감동을 받는다”고 말했다.

이어 “검진과 치료에 대한 접근성은 재정 상황이나 거주지에 따라 좌우되어선 안 된다”고 강조했다.

졸리의 사진은 유명 사진작가 나타니엘 골드버그가 촬영했으며 창간호 첫 페이지에 들어갔다.

졸리는 유전적 암 발병 소인으로 인해 2013년 양쪽 유방에 대해 선제적 절제술을 받았다. 2015년에는 양쪽 난소 절제술을 받았다. 졸리의 수술 공개는 다른 여성이 암 검진을 받도록 장려하는 계기가 됐다고 AFP는 설명했다.

한편 졸리는 자신의 암 관련 경험을 반영하고 있는 영화에도 출연한다. 내년 2월 프랑스 극장에서 개봉될 예정인 프랑스 감독 앨리스 위노쿠르의 영화 ‘쿠튀르’다. 그는 이 영화의 주연을 맡았다.