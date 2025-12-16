8인치 SiC 전력반도체 생산 인프라 구축 등 성과

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 산업통상부가 주관한 ‘2025 소부장 특화단지 성과공유회’에서 부산 전력반도체 특화단지가 전국 우수 특화단지로 선정됐다고 16일 밝혔다.

이는 지난 2023년 정부로부터 ‘제2기 소부장 특화단지’로 지정된 이후 그간의 추진 성과를 공식적으로 인정받은 것이다.

이번 평가에서 부산 특화단지는 ▷8인치 탄화규소(SiC) 전력반도체 생산 인프라 구축 ▷1.7kV급 모빌리티 화합물반도체 연구개발 성과 ▷재직자 대상 전문 인력 양성 ▷선도(앵커)기업 투자 유치 ▷광역 협력 등에서 높은 평가를 받았다.

특히 ▷2024년 12월 기회발전특구 지정 ▷2025년 11월 분산에너지특구 지정 등을 통해 소재·부품·장비 공급망과 기업 유치 여건을 단계적으로 조성해 온 점과 ▷SK파워텍㈜·제엠제코㈜ 등 선도(앵커)기업과의 협약 ▷㈜아이큐랩 등 차세대 전력반도체 생산 기업 유치 ▷국제탄화규소학술대회(ICSCRM) 국내 최초 개최 등 글로벌 교류·협력 성과가 이번 선정에 긍정적으로 작용했다.