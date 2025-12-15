바리톤 박주성·지휘자 권수정 부부 입시 때 만나 서로 응원하며 키운 꿈 극과 극 성향이 서로의 부족한 면 채워

[헤럴드경제=고승희 기자] #1. “장엄한 귀족적 풍모, 엄숙함과 위엄을 갖춘 목소리로 스승의 권위와 부처의 초월적 지혜를 훌륭하게 구분해 표현했다.” (샌프란시스코 클로니클·파테르 박스 리뷰 중)

‘부처의 환생’이었다. 지난달 미국 샌프란시스코 오페라에서 막을 올린 ‘몽키 킹’. 현지 언론은 부처 역의 박주성을 무대의 ‘신 스틸러’로 꼽으며 극찬했다. “용기와 변화, 모험정신을 기리는 시대를 초월한 서사”라며 엔비디아 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 그의 아내 로리 황이 명예 위원장을 맡아 500만 달러(한화 약 71억 원)를 기부한 이 오페라는 중국의 ‘서유기’를 현대적으로 재해석한 작품이다. 8회차 공연이 전석 매진된 화제의 초연작이다.

#2. 팔색조 오페라 가수가 무대 위 진한 분장을 지우고 연미복 차림으로 피아노 앞에 섰다. 슈베르트, 멘델스존, 휴고 볼프, 리하르트 슈트라우스로 이어지는 독일어권 가곡을 통해 인간의 내면을 깊이 파고든다. 과장 없이도 장엄하고, 담백함 안에 고뇌가 스민다. 적재적소에 ‘연기 장인’의 익살과 감정 표현이 녹아드니 화려한 오페라 무대가 아니라도 눈과 귀가 쉴 틈이 없다. 마포아트센터의 상주 음악가로 선 세 번째 무대였다.

남편의 무대를 함께 하기 위해 박주성의 아내인 새싹 지휘자 권수정은 오스트리아 빈에서 날아왔다. 공연 이틀 전, 첫눈이 퍼붓던 날 도착한 그는 “좋은 기회를 얻어 오르게 된 무대의 마지막을 장식하는 만큼 함께 기억하고 싶었다”고 말했다.

일명 테토녀와 에겐남, ‘대문자 T’ 아내와 ‘대문자 F’ 남편이 함께한 시간은 어느덧 13년. 중대부고 동문으로 처음 만나 입시의 환란을 함께 겪으며 서로의 성장 서사를 가장 가까이에서 지켜본 인생의 동반자다. 미국에서 한국으로 이어진 일정, 다시 오스트리아로 돌아가 ‘라 보엠’ 무대에 올라야 하는 분주한 날들을 이어가는 박주성(32)과 오랜만에 한국을 찾은 그의 아내 권수정(36)을 최근 서울 마포아트센터에서 만났다.

노래는 젬병인 성악 전공 삼수생 알아본 첫사랑 아내

첫 만남은 15년 전. 두 사람은 음악계에서 흔치 않은 인문계 고등학교 ‘동문’이다. 중대부고 은사의 퇴임 음악회에서 처음 만났다. 그때만 해도 네 살 차이의 선후배였지만, 1년여 후 둘은 같은 ‘입시생’으로 서로를 의지하다 사귀게 됐다. 피아노를 전공했던 권수정이 ‘합창 지휘’로 진로를 바꾸며 아예 수능을 다시 보기로 결정하면서다. 박주성에겐 지금의 아내가 ‘첫사랑’이다.

대학의 문턱 앞에서 운명은 갈렸다. 지휘 준비 1년 만에 권수정은 연세대 합격증을 받았지만, 박주성은 번번이 입시의 문턱에서 좌절했다. 신입생들의 오리엔테이션이 시작되던 어느 겨울의 끝자락, 권수정은 캠퍼스에서 많이 보던 실루엣에 깜짝 놀랐다고 한다. 그는 “음정도 맞지 않을 정도로 노래를 못했던 아이였는데, 얼마나 열심히 했길래 대학에 왔을까 싶었다”며 웃었다.

박주성은 ‘대기만성형 성악가’다. 고등학교 때 오페라 ‘카르멘’을 보고 뒤늦게 성악을 시작한 그는 이전까지만 해도 느리게 걷는 사람이었다. 그가 낸 대학 원서만 해도 10장가량 된다.

“입시 때 제가 너무 힘들어하니 (아내는) ‘너는 세계 최고의 성악가가 될 거야’라고 말해주곤 했어요. 그 말이 삼수하는 내내 머릿속에 남아 응원이 됐어요. 근데 나중에 들어보니 그냥 위로 차원에서 해준 말이더라고요. (웃음)” (박주성)

그의 말을 듣는 아내는 “빈말은 아니었다”고 했다. “기술적으로 부족했지만, 소리 자체가 가진 힘이 좋았다”며 “깎지 않은 다이아몬드 같아 언젠가는 빛을 발할 거라 믿었다”고 했다.

8학군 1번지, 강남구 대치역과 도곡역 사이, ‘같은 동네’에 사는 두 사람은 등하교 메이트가 됐다. 사랑은 그렇게 또 한 번 찾아왔다. “이럴 거면 그냥 다시 만나자”는 의견 일치에 ‘평생 인연’의 문이 다시 열렸다. 삼수 끝에 입학, 군 복무와 복학으로 이어지는 박주성의 대학 생활 동안 권수정은 연세대에서 합창 지휘를 거쳐 한국예술종합학교에서 오케스트라 지휘를 공부하며 각자의 길을 함께 걸었다.

2021년 박주성이 빈 국립오페라극장의 ‘영 아티스트’로 선발돼 한국을 떠나야 했을 당시, 속전속결 ‘청혼’과 ‘결혼’이 이어졌다. “3개월 안에 결혼하고 떠나자”는 무모한 청혼. 그때 권수정은 독일로 유학을 준비 중이었다. 당초 2020년 여름 입학 예정이었으나, 코로나19가 심해져 2021년으로 미뤄졌던 상황이다.

박주성은 “그 땐 모든 게 급했다”며 “5월에 빈에 가야 하니 빨리 결혼해야겠다는 생각뿐이었다”며 웃었다. 2021년 4월 화창한 봄날, 연대 동문회관에서 50%나 할인받아 ‘번갯불에 콩 볶아먹듯’ 결혼식을 올렸다. 너무 촉박한 일정으로 하다 보니 할인률이 커졌단다. 권수정은 독일에 지원했던 대학의 합격증을 포기하고, 빈 국립음대로 향했다. 지휘 명장 카라얀, 클라우디오 아바도, 주빈 메타가 그의 동문 선배다.

T 아내와 F 남편, 서로의 ‘음악적 결핍’을 채우다

함께 해온 긴 시간 동안 두 사람은 서로의 성장 서사를 지켜봤고, 함께했다. “노래를 정말 못했던” 성악가 지망생과 피아노에서 지휘로 전향한 뒤 일사천리로 길이 열린 지휘자 지망생은 서로의 추진 동력이자 비타민이었다.

“(남편이) 노래가 잘 되기 시작한 건 대학 4학년 때쯤이었어요. 그 직전 슬럼프가 왔었죠. 연습실에 매일 서너 시간씩 있던 때였어요. 만약 피아니스트가 그렇게 오래 연습실에 있었다면 잘했을 거예요. 근데 성악은 다르더라고요. 그렇게 열심히 하는데, 본인이 원하는 소리가 나오지 않으니 곁에서 보는 저도 너무 안타깝더라고요.” (권수정)

노력이 언제나 보상으로 돌아오는 것은 아니다. 당시 박주성은 여자친구였던 아내에게 “나 노래를 안 하게 될 수도 있을 것 같아. 이게 내 길이 아닌가 봐”라고 털어놨다. 아내 역시 “노래가 답이 아닐 수도 있다”고 받아들였다고 한다. 두 사람 모두 담담히 내려놓았던 당시를 떠올리며 박주성은 “계획한 대로 된 적도, 원한다고 가져본 적도 없기에 내려놓을 수밖에 없었다”고 했다.

박주성의 ‘퀀텀 점프’는 그 뒤로 시작됐다. “어떤 일이 있어도 단 하루도 연습을 쉬지 않았던” 그는 ‘비워낸 가슴’으로 노래를 빚었다. 아내는 “슬럼프였던 그때도, 너무 많은 무대로 바쁜 지금도 스트레스를 받지 않고 생활 속에서 꾸준히 정진하는 모습을 볼 때면 예술가로서 정말 존경심이 커진다”고 했다. 다만, 일과 생활은 별개. “삶에선 너무 놓치고 사는 것들이 많다”고 아내는 귀띔한다.

박주성은 2021년 BBC 카디프 싱어 오브 더 월드 콩쿠르 본선에 진출하고, 같은 해 오페랄리아 콩쿠르에서 3위에 올랐다. ‘오페라 본토’인 빈의 최고 극장까지 입성하며 그의 탄탄대로가 시작됐다. 2023년엔 극장 출근길에 헬무트 도이치 독일 가곡 콩쿠르에 나가 2위를 했다.

무수히 많은 날들의 노력이 쌓인 결과였다. 박주성의 레퍼토리 면면엔 아내의 흔적이 있다. 대학 시절 합창을 지휘했던 아내와 함께 ‘합창 레퍼토리’를 익혔고, 오케스트라 지휘로 석사를 하자 ‘오페라 레퍼토리’를 섭렵했다. 2022년 바이에른 방송 합창단, 뮌헨 방송 관현악단과 오라토리오 ‘엘리야’에서 엘리야 역을 맡아 녹음한 것도, 빈에서 각종 오페라에서 주요 배역으로 무대에 선 것도 아내와 갈고닦은 연습 덕분이라고 그는 말한다.

“빈 국립오페라극장에 간 지 얼마 안 됐을 때, 모차르트 오페라 ‘피가로의 결혼’에서 공연을 일주일 앞두고 그만둔 주역 커버를 대체할 성악가를 찾고 있었어요. 원래 인턴십 과정인 영 아티스트에겐 절대로 기회가 안 오는데, 아내와 함께 연습해 둔 작품이라 준비가 돼 있었던 제가 대신 리허설을 하게 됐어요.” (박주성)

당시 연출을 맡았던 베리 코스키는 내년 시즌 막을 올릴 슈트라우스의 ‘낙소스의 아리아드네’ 초연작에서 박주성을 ‘하를레킨’ 역으로 캐스팅했다. 그는 “‘피가로의 결혼’이 없었다면 이 작품이 오지 않았을 것”이라며 “사실 전 늦게 배우고 준비도 오래 걸리는 편인데 이 일로 빈에선 모든 사람이 내가 엄청 준비가 철저한 사람인 줄 안다”며 웃었다. 남편의 이야기에 아내는 한참을 듣다가 “워낙 음색, 딕션, 스토리텔링, 밸런스가 잘 잡힌 육각형의 바리톤”이라며 칭찬을 아끼지 않았다.

냉철한 분석가인 T형 아내와 감성적인 F형 남편은 음악을 바라보는 관점이 완전히 다르다. 이성적으로 곡을 보는 아내와 달리, 감정으로 먼저 다가서는 남편은 서로 다른 지점에서 서로의 빈틈을 채워준다.

“전 악보를 볼 때 철저하게 분석을 먼저 하는 편인 것 같아요. 이 음표가 왜 여기에 있는지, 어떤 구조인지를 보는데 남편은 감정이 먼저 나와요. ‘이 음악이 어떻게 느껴지냐’고 물으면, 남편은 ‘새가 날아가는 것 같다’고 이야기해요. (웃음) 제가 보지 못한 음악적 상상력으로 영감을 줘요.” (권수정)

박주성의 음악이 감정 과잉으로 치닫지 않으면서도 절제된 소리와 감성을 담아내는 것도 아내의 이성을 자연스럽게 체화했기 때문이다. 그는 “냉정하게 분석해 논리적 구조를 만드는 과정을 아내에게서 배운다”며 “재능 있고 리더십이 있어 사람들이 잘 따른다”고 아내를 치켜세웠다.

육아는 ‘내려놓음’의 미학… 삶이 노래가 되다

빈에서의 생활은 매일이 폭풍처럼 휘몰아친다. ‘전쟁 같은 일상’은 부부에겐 불협화음과 협화음을 오가는 이중주였다. 삶은 언제나 음악이었다.

하루가 멀다 하고 다른 오페라가 올라가는 빈 국립오페라극장의 유일한 동양인 솔리스트인 그는 연간 50~60개의 작품이 올라가는 이곳에서 크고 작은 역을 포함해 해마다 20개의 배역을 소화한다. 올해는 한국과 미국, 네덜란드 등지에서 독주회, 협연 일정이 많아 직장에서도 활동 폭을 넓혀줬다. 한국에서 석사 과정을 마치고도, 다시 빈에서 5년 과정의 석사를 시작한 권수정은 이제 4년 차에 접어들었다.

두 사람 모두 육아와 일, 학업을 병행하기에 몸이 열 개라도 모자란다. ‘예술의 도시’ 빈에서의 삶은 여느 직장인, 여느 부부와 다름없다. 지난여름 국립심포니오케스트라의 지휘자 워크숍에 선발돼 인상적인 모습을 보여준 그는 남편이 출연하는 ‘라 보엠’에서 어린이 합창단의 지도를 맡아 빈 국립오페라극장에 간접적으로나마 데뷔한다.

“이전엔 정말 음악으로 끝장을 봐야지 생각한 때도 있었지만, 지금은 좀 달라졌어요. 제가 베를린필 최초의 한국인 여성 지휘자가 되겠다는 생각보다 음악으로 기여할 수 있고, 보탬이 된다면 그걸로 만족해요.” (권수정)

빈에서의 생활도 5년 차에 접어들었지만, 이국에서의 삶은 여전히 어렵다. 박주성은 “이방인이자 ‘외노자’(외국인 노동자)의 일상엔 보이지 않는 벽이 있다”고 했다. 빈은 유럽의 그 어느 도시 못잖게 보수적이다. 극우 보수당이 집권 중인 오스트리아에선 올 한 해 동양인 예술가의 입지가 좁아지고 있다. 그 고단한 날들은 부부에게 다시 ‘내려놓음’의 미학으로 찾아온다.

“아이가 잠든 밤, 서로의 하루를 다독이며 내일의 악보를 보는 시간이 가장 소중해요. 예전엔 컨디션이 100%가 아니면 불안해서 견딜 수가 없었어요. 하지만 아이를 키우며 변수가 일상이 되다 보니, ‘지금 내 상황에서 할 수 있는 최선을 다하자’는 마인드로 바뀌었어요. 완벽주의를 내려놓으니 오히려 무대 위에서 더 자유로워졌습니다.” (박주성)