[헤럴드경제=민성기 기자] 국민의힘이 친여 성향 유튜브 채널을 실시간으로 감시하는 ‘전담 모니터링팀’을 구성하고 유튜브에서 나오는 문제 발언들에 대해 즉각 대응하겠다고 밝혔다.

15일 동아일보에 따르면 국민의힘 최고위원회는 이날 비공개 회의에서 이 같은 내용을 논의했다.

우재준 최고위원 등이 전담 모니터링팀 구성 필요성을 제기했고, 장동혁 대표가 이에 동의한 것으로 전해졌다.

모니터링 대상 채널로는 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’과 ‘매불쇼’ 등이 거론됐다. 이들 채널은 여권 인사들이 자주 출연하는 곳으로 알려져 있다.

지도부 관계자는 “친여 성향 유튜브 중에는 대중적인 영향력이 큰 곳도 있고, 출연자들이 문제 소지가 있는 발언을 하는 경우도 적지 않다”면서 “당 차원에서 대응력을 키워야 한다는 취지”라고 설명했다.

모니터링팀은 여의도연구원 차원에서 꾸리자는 아이디어가 제시됐다고 한다. 당내에선 최근 이재명 대통령이 부처별 업무보고를 받는 중에 한 발언들이 잇달아 논란이 되는 가운데 좀 더 기민하게 대응해야 한다는 목소리도 나오는 것으로 알려졌다.