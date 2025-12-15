명장 AI정수장, 공정 자동제어·지능형 영상감시

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시 상수도사업본부는 15일 기후에너지환경부, 한국수자원공사(K-Water)와 지방상수도 스마트 혁신 선도를 위해 ‘인공지능 전환(AX) 기술협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 AI 기반 상수도 운영기술 적용 및 발전을 위한 상호 기술협력을 위해 마련됐다.

시에서 추진하고 있는 AI 정수장 구축과 지능형 관망 관리 통합플랫폼 등 AI 기반의 상수도 분야 기술적 지원과 운영 효율화, 정수장 공정 고도화를 위한 공동 연구와 정보 교류 등이 포함됐다. 특히 정부, 공공기관, 지자체의 상수도 기관 차원에서의 AI 기반 상호 기술협력은 전국 최초의 사례다.

본 협약을 바탕으로 구축될 명장 AI정수장에는 ▷실시간 공정 자동제어 ▷빅데이터 기반 수질관리 ▷AI 활용한 설비 예지 보전 ▷지능형 에너지 관리 ▷지능형 영상감시 등 첨단 기술이 적용된다.

이를 통해 상수도 공정과 수질의 안정성을 확보하고, 인적 오류(휴먼에러) 제로화, 지능형 영상 감시를 통한 안전사고 예방, 에너지 효율 향상 등이 기대된다. 특히 전력비를 중심으로 연간 약 5억원의 비용 절감 효과가 예상된다.

아울러 시가 추진 중인 노후 정수장 현대화 사업에 따라 해당 기술을 시 전역의 정수장으로 확대 적용할 경우, 전체 연간 운영비는 약 30억원 이상 절감될 것으로 전망된다.

특히 정부 차원에서도 국가 인공지능 대전환 전략에 발맞춰 지방상수도 분야에 AI 기반 스마트 상수도 기술 도입을 적극 추진하고 있어 향후 국비 확보 등과 관련해 시가 선도적 위치를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

기후에너지환경부는 명장 제1정수장 개량 및 AI자율운영 도입 등 시의 노후상수도 정비사업을 선도모델로 삼아 타 지자체와 공공기관에 확대할 계획이다.

김병기 시 상수도사업본부장은 “이번 협약은 정부의 AI 첨단산업 육성 정책에 부응하는 동시에 부산 시민들에게 더욱 안전하고 맑은 수돗물을 공급하기 위한 첫걸음”이라며 “정부를 비롯한 한국수자원공사와의 긴밀한 협력을 통해 국내외 최고 수준의 스마트 AI정수장과 더욱 안전한 관망 관리 시스템을 구축하겠다”고 밝혔다.