中 당국 내수진작 전력 기조에도 산업생산 15개월만에 최저...예상 밑돌아 소매판매 6개월 연속 하락에 부동산 투자도 악화

[헤럴드경제=도현정 기자]중국 당국이 내수 진작에 총력을 다하고 있지만 침체 기조가 더 깊어지고 있다. 지난달 산업 생산과 소매 판매 모두 시장의 예상보다도 악화된 경향을 보였다. 부동산과 고정 자산 투자 상황도 더 나빠졌다.

15일 중국 국가통계국에 따르면 지난달 중국의 산업 생산은 2024년 동기 보다 4.8% 증가했다. 지난 10월에는 전년 동기보다 4.9% 증가한 규모였으나, 이보다 더 낮아진 것이다. 로이터 통신은 이달 시장 전망치로 전년 동기 대비 5.0% 증가를 예상했으나 이를 밑돌았다. 지난해 8월(+4.5%) 이후 15개월만에 가장 낮은 산업 생산 증가율을 보였다.

지난달 소매판매도 전년 동기보다 1.3% 증가했다. 시장 전망치(+2.8%)의 절반에도 못 미치는 수치였다. 지난 10월 증가율(+2.9%)에 비해서도 절반 이상 꺾였다. 중국의 소매판매 증가율은 지난 5월 이후 6개월 연속 하락세다. 중국 전역이 셧다운 상태였던 코로나19 대유행 시기(2021년) 이후 가장 오랫동안 소비 둔화가 이어지는 상태다.

내수 침체와 더불어 중국의 부동산 침체도 그 골이 더 깊어졌다. 올해 1월부터 지난달까지 중국의 부동산 개발 투자액은 7조8591억위안(약 1645조원)으로 지난해보다 15.9% 감소했다. 이 중 주택 투자는 6조432억위안(약 1265조원)으로 작년 대비 15.0% 줄었다.

같은 기간 중국 부동산 개발업체들의 시공 면적은 9.6% 감소했다. 투자가 줄다보니 자연히 시공도 이뤄지지 않는 것이다. 신규 착공 면적은 전년보다 20.5%, 준공 면적은 18.0% 줄었다.

부동산 시장은 대형 부동산업체 완커(萬果·Vanke)의 채무불이행 위험으로 ‘폭탄돌리기’가 시작되는 것 아니냐는 지적도 나오고 있다. 투자 심리가 위축되면서 올해 1∼11월 중국 부동산 개발업체들의 자금 조달액은 8조5145억위안(약 1782조원)으로 작년보다 11.9% 줄었다.

11월 전국 실업률은 5.1%로 전월과 같은 수준을 유지했다. 지난달까지 올해 전체 평균 실업률은 5.2%다.

중국 당국은 15차 5개년 계획(2026∼20230년)이 시작되는 내년 내수 확대와 공급 최적화를 지속하고 지역 여건에 맞는 새로운 고품질 생산력을 육성할 것이라는 목표를 내세웠다. 지난 10일부터 이틀간 베이징에서 열린 중앙경제공작회의에서도 ‘내수 살리기’에 중점을 둔 경제정책 방향을 내놨다. 당국은 내수 살리기에 전력을 다하고 있지만, 시장은 여전히 침체 궤도에서 움직이지 않고 있다.