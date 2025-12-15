아르바이트 플랫폼 1위 ‘알바몬’과 협업

[헤럴드경제=유혜림 기자] 토스는 구인·구직 중개 서비스 ‘토스알바’를 출시한다고 15일 밝혔다.

토스는 이번 서비스 출시를 위해 아르바이트 플랫폼 업계 1위 알바몬(운영사 잡코리아)과 업무협약(MOU)을 체결했다.

알바몬이 보유한 검증된 채용 공고를 토스 애플리케이션(앱) 내에서 탐색할 수 있으며, 사용자는 토스에서 작성한 프로필로 바로 지원할 수 있다. 지원 정보는 알바몬과 연동되며, 알바몬 계정이 없는 경우에는 토스 로그인 정보를 기반으로 자동 가입된다.

양사는 향후 6개월간 서비스 성과를 모니터링하고, 사용자 경험 개선을 위한 연동 고도화 및 기능 확장을 함께 추진할 계획이다. 토스알바는 토스 앱에서 채용 공고를 탐색하고 지원까지 가능하도록 구성할 계획이다.

토스 관계자는 “토스알바를 통해 구직자와 구인자 모두가 더욱 손쉽게 검증된 공고에 접근할 수 있기를 기대한다”면서 “앞으로도 생활밀착형 서비스를 확대해 토스의 일상 플랫폼 역할을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.