상담챗봇 고도화…대화창 하나로 AI 서비스 계좌정보·자동이체 내역 등 ‘내정보조회’ 추가

[헤럴드경제=유혜림 기자] 카카오뱅크는 15일 ‘대화형 인공지능(AI) 서비스’를 통합한 ‘카카오뱅크 AI’를 출시했다고 밝혔다

내년에는 금융 상품 설명 요약, 상품 검색, 투자 정보 제공 등 AI의 적용 범위를 확장할 방침이다.

카카오뱅크 AI는 송금, 정보 검색, 계산 등 다양한 요청을 일상 언어로 대화하듯 입력하면 AI가 분석해 가장 적합한 ‘대화형 AI 서비스’로 자동 연결해 준다. 기존에 AI 검색, AI 금융 계산기, AI 이체, 상담챗봇 등 개별로 운영되던 AI 서비스를 ‘카카오뱅크 AI’로 하나의 대화창에서 통합 제공한다. 홈 화면에 ‘AI 탭’을 새로 배치해 고객이 필요한 순간 언제든지 AI를 손쉽게 이용할 수 있게 했다.

예를 들어 “엄마에게 5000원 보내줘”라고 입력하면 AI가 고객의 의도를 파악해 ‘AI 이체’를 호출하고 송금 절차를 진행한다. 카카오뱅크 AI와 대화형 AI 서비스 간 연계에는 LLM(대규모 언어 모델) 라우터 기술이 활용됐다. 이 기술은 고객의 요청 의도를 파악해 가장 적합한 AI서비스를 자동으로 연결해 고객이 직접 서비스를 고르지 않아도 맞춤형 기능을 제공한다.

더욱 고도화된 상담챗봇도 경험할 수 있다. 상담챗봇에 ‘내 정보 조회’ 기능이 새로 탑재되면서 고객은 대화창에서 바로 계좌 정보, 자동이체 내역, 거래 출처 등 개인화된 정보를 확인할 수 있게 됐다.

카카오뱅크는 ‘AI 은행’의 지향점을 시각화한 새로운 로고 심볼도 공개했다. 기존 심볼이 ‘내가 중심이 되는 은행’을 의미하는 ‘B(Bank, 은행)’ 안의 ‘I(나)’를 표현했다면, 이번 로고는 ‘내가 중심이 되는 AI’를 표현하기 위해 확장하는 형태의 별 모양 AI 심볼 가운데에 ‘I’를 배치했다. 이는 고객 중심의 금융 서비스를 지향하는 카카오뱅크의 철학을 AI로 확장했다는 설명이다.

출시 기념 이벤트도 진행한다. 오는 17일부터 다음달 25일까지 ‘카카오뱅크 AI’ 서비스를 이용한 고객 중 1만명에게 추첨을 통해 ‘카카오톡 선물하기’ 상품권 1만원권을 제공한다.

카카오뱅크는 앞으로도 다양한 AI 서비스를 선보일 계획이다. 모임통장과 AI를 결합한 ‘AI 모임총무’를 비롯해 청각 장애인 고객의 상담 이용을 도와주는 ‘AI 수어상담’과 같은 AI 서비스를 연내 출시한다.

카카오뱅크 관계자는 “앞으로도 고객의 다양한 니즈를 충족하는 AI 서비스를 지속적으로 선보여 ‘일상 속 AI 은행’으로 자리매김하겠다”고 말했다.