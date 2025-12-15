제3차 한·중앙아 국회의장회의 참석

[헤럴드경제=정석준 기자] 우원식 국회의장은 15일부터 20일까지 5박 6일간 우즈베키스탄과 튀르키예를 공식 방문한다.

우즈베키스탄에서는 제3차 한·중앙아시아 국회의장회의에 참석해 중앙아 의회 수장들과 글로벌 현안을 논의한다. 우 의장은 이번 회의 의제인 ‘인간의 존엄, 사회적 정의 및 환경 보호를 위한 협력’을 중심으로, 이에 대한 국회의 역할과 비전을 제시할 예정이다.

아울러 우즈베키스탄의 탄질라 나르바예바 상원의장, 누르딘존 이스마일로프 하원의장을 예방하고, 우즈베키스탄 내 대규모 인프라 사업에 대한 우리 기업의 진출 확대 도모, 핵심광물 공급망 구축 및 ODA 협력 강화 방안을 논의한다. 특히 약 18만 명의 고려인 동포 사회의 역할을 지원하는 방안도 함께 논의할 예정이다.

이어 우 의장은 튀르키예를 방문해 누만 쿠르툴무쉬 국회의장을 만난다. 우 의장은 믹타(MIKTA) 회원국인 튀르키예와 전략적 동반자 관계 발전 방안을 논의하는 한편, 우리 기업의 전략산업 참여와 실질협력 확대방안을 모색하고 한국전쟁 4대 파병국인 튀르키예의 희생과 헌신에 경의를 표할 예정이다.

이번 순방에는 홍기원·윤건영·최기상·천준호·임미애 더불어민주당 의원, 정춘생 조국혁신당 의원, 조오섭 의장비서실장, 고경석 외교특임대사, 구현우 국제국장이 동행한다.