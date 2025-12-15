1~11월 정비 지연율 0.52%, 전년 대비 40%↓ 정시 운항률도 77.2%로 향상

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공은 올해(1~11월) 정비 지연율이 0.52%를 기록했다고 15일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 0.89%와 비교해 40% 이상 낮아진 수치다.

국내선 정비 지연율은 1.11%에서 0.61%로, 국제선 정비 지연율은 0.65%에서 0.44%로 각각 0.5%P, 0.21%P 줄었다.

특히, 지난 11월에는 월 단위로 올해 중 가장 낮은 수준인 0.22%의 정비 지연율을 기록했다. 정비 지연율은 항공기 정비 문제로 인한 지연 비율을 나타내며 항공사의 안전성과 정시 운항 능력을 평가하는 주요 지표로 활용되고 있다.

정시 운항률도 크게 나아진 것으로 나타났다. 제주항공의 올해 1월부터 11월까지 정시 운항률은 77.2%로, 지난해 같은 기간 70.8%와 비교해 6.4%P 개선됐다. 국내선 정시 운항률은 지난해 70.7%에서 78.2%로 7.5%P, 국제선 정시 운항률도 70.8%에서 76.1%로 5.3%P 상승했다.

제주항공은 지난 2023년 차세대 항공기 B737-8 2대 구매 도입을 시작으로 올해 계획한 6대의 B737-8 구매기 도입을 완료하며 기단 현대화를 통한 체질개선과 운항 안정성 강화 노력을 이어가고 있다.

제주항공이 현재 보유한 43대의 여객기 중 차세대 항공기가 차지하는 비중은 18.6%로, 제주항공은 내년에도 차세대 항공기 도입 및 경년 항공기 반납 등 기단 현대화 프로젝트를 차질없이 진행해 2030년까지 평균 기령을 5년 이하로 낮춘다는 계획이다.

아울러 계획∙예방 정비작업을 강화해 장시간 지연을 줄이고 인적 오류 예방을 위한 교육을 강화하는 등 정시 운항률 개선을 위한 노력을 이어가고 있다.

제주항공 관계자는 “정비로 인한 지연율을 낮추고 정시 운항률을 개선하기 위해 노력을 지속하고 있다”며 “운항 안정성 강화를 통해 고객들이 신뢰할 수 있는 안전운항 체계를 구축해 나갈 것”이라고 말했다.