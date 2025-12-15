초당 최대 2만번의 EMS 중주파… 윤곽부터 승모근까지 경락 효과

[헤럴드경제=김진 기자] 에이피알의 뷰티 디바이스 브랜드 메디큐브 에이지알(AGE-R)이 얼굴 윤곽 관리용 신제품 ‘부스터 브이 롤러 헤드(사진)’를 출시하며 결합형 디바이스 라인업을 강화했다고 15일 밝혔다.

신제품은 ‘부스터 프로 미니 플러스’와 결합해 사용하는 헤드 형태의 디바이스다. 지난 7월 선보인 ‘부스터 진동 클렌저 헤드’와 ‘부스터 프로 미니 플러스’에 이어 클렌징부터 기초 케어, 탄력을 한 번에 관리하는 라인업을 완성했다.

‘부스터 브이 롤러 헤드’는 차세대 EMS 기술을 기반으로 간편하게 경락 마사지 효과를 제공한다. 전용 부스터 젤과 함께 작동시키면, 상단에 달린 롤러 볼이 초당 최대 2만 번의 EMS 진동을 발생시킨다. 기존보다 높아진 30kHz의 주파수로 에너지 전달 효과를 극대화했다. EMS 제품에서 흔히 나타났던 치아 시림 증상도 완화했다.

에이피알 관계자는 “신제품은 에이지알의 최초 뷰티 디바이스 ‘더마 EMS샷’에 에이피알이 그간 축적한 뷰티 노하우를 담아 새롭게 선보인 것”이라며 “앞으로도 고객의 목소리가 담긴 혁신 기술과 차별화된 사용 경험을 선보이겠다”고 말했다.