농구, 배드민턴, 탁구, 피클볼, 스크린 파크골프 즐길 수 있어 15일 운영 시작하며 이달 말까지 무료 개방 후 유료 전환

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 명지대학교 MCC관 1층에 ‘서대문구 다목적 체육시설’을 조성하고 이달 15일 운영에 들어간다.

올해 7월에 착공해 5개월여의 공사 기간을 거쳤으며 사업비 15억 원이 들었다.

총면적 918㎡ 규모로 농구, 배드민턴, 탁구, 피클볼(테니스, 배드민턴, 탁구의 요소가 합쳐진 라켓 스포츠)을 즐길 수 있으며 4타석 규모의 스크린 파크골프장도 이용 가능하다.

서대문구민을 대상으로 하며 이달 말까지 무료 개방 후 유료로 전환된다.

내년 1월 2일부터 ‘서울시 공공서비스예약’ 홈페이지를 통해 대관 신청할 수 있다. 단, 스크린 파크골프는 당일 현장에서 무인 단말기(키오스크)로 접수한다.

이달 12일 시설 현장에서 열린 개관식에는 이성헌 서대문구청장, 시·구의원, 명지대학교 임연수 총장과 학교 관계자, 지역주민 등 350여 명이 참석해 지역의 새로운 생활체육 시설 조성을 축하했다.

이성헌 구청장은 개관식 인사말에서 “개관을 기다려 주신 주민분들께 감사드리며 생활체육 활성화를 위해 앞으로도 관련 인프라 확충에 지속해서 힘쓰겠다”고 말했다.