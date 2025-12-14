인천지역 여성·다문화 사회복지기관 기능보강 인천사회복지공동모금회와 협력 인천지역 6개 사회복지기관에 3000만원 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 지엠한마음재단코리아(이하 한마음재단)는 지난 12일 인천 계양구가족센터에서 ‘2025년 여성 및 다문화 기관 지원사업’ 발대식을 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 인천지역 여성 및 다문화 사회복지기관의 기능보강과 환경 개선을 통해 생활인의 자립 역량을 강화하고, 기관의 서비스 품질을 높이고자 마련됐다.

한마음재단은 인천지역 6개 사회복지기관에 기관별로 500만원씩, 총 3000만원의 지원금을 전달했다. 이를 통해 노후된 PC, 가전제품, 교육기자재 등을 교체하거나 신규로 구입할 수 있도록 지원했으며, 쾌적하고 안정적인 교육·생활 환경 조성과 정보 접근성 향상, 실질적 자립 역량 강화에 기여했다.

윤명옥 한마음재단 사무총장 겸 제너럴모터스(GM) 한국사업장 커뮤니케이션 총괄 전무 및 최고마케팅책임자는 “여성과 다문화 가족이 스스로의 삶을 설계하고 발전시킬 수 있는 기반을 마련하는 것이 이번 사업의 핵심이었다”며 “앞으로도 일회성 지원이 아니라 지역사회가 지속적으로 성장할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이며 협력 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.

권도국 계양구가족센터 센터장은 “기관 환경 개선을 통해 이용자들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 되어 기뻤다”며 “이번 지원이 현장의 긍정적인 변화로 이어졌기를 기대한다”고 밝혔다.

한마음재단은 GM 한국사업장의 사회공헌활동을 전개하는 비영리재단으로, 지역사회 복지 증진과 소외계층 지원을 위해 다양한 사업을 추진하고 있다. 한마음재단은 2005년 설립 이래 지역사회와 함께 성장하고, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

특히, 교육, 환경, 건강, 안전 등 다양한 분야에서 지역사회의 발전과 주민들의 삶의 질 향상을 위해 노력하고 있으며, 취약계층을 위한 지원 활동에 중점을 두고 있다. 실제로 현재까지 GM 한국사업장의 임직원 누적 2만명 이상의 참여를 이끌어 냈으며, 이들이 주체가 돼 약 22만 시간 이상 지역사회 아동, 노인, 장애인 등 소외계층을 지원하는 봉사활동을 적극적으로 펼쳐왔다.

한편, GM 한국사업장은 매년 김장김치 및 연탄 지원 등 지역 공동체 의식 강화 활동을 지속하며, 기업과의 상생 가치 확대 및 취약계층을 위한 사회공헌을 실천하고 있다.