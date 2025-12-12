▶ 분양가상한제에 내년 11월 입주 예정인 단지, 오픈 첫날부터 북새통

금성백조가 경기도 이천시 중리택지지구 B3블록에 짓는 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’의 견본주택이 12일(금) 본격 오픈했다. 이천시 내에서도 주거 선호도가 높은 중리택지지구에 자리를 잡은 데다가, 지구 내 마지막 민간분양 아파트로 등장한 만큼 이곳을 향한 수요자의 관심이 겨울의 추위를 녹일 듯한 기세다.

분양 관계자는 “유니트를 살펴본 대다수의 고객에게서 단지 설계와 타입별 공간 구성, 입지적인 특징 등이 좋은 평가를 받고 있다”라면서 “청약통장을 쓰지 않고 기다린 보람이 있는 만큼 청약에 나서겠다는 의향을 밝힌 고객이 많았다”라고 분위기를 전했다.

견본주택은 오픈 첫날부터 곳곳에 발길이 이어진 모습이 포착됐다. 이날 유니트 관람 후 상담을 기다리고 있는 이천시 증포동 거주 주민 조모씨는 “새 아파트 분양은 계속 줄고 분양가는 오르는 시기라 더 기다리기에는 내 집 마련을 영영 못 할 것 같아 찾아왔다. 정부가 공급 대책을 발표할 것이란 기대감이 있지만 서울 위주에 국한될 것 같은 불안감에 청약을 적극적으로 고려 중이다”라고 설명했다.

견본주택 내부에서 마주한 앳된 모습의 부부는 심도 있는 내 집 마련 계획을 세우고 있었다. 이들은 “이천시 내에서 정주여건이 높다고 생각해 본격적인 분양만 기다리고 있었다. 다양한 커뮤니티, 평면 설계가 마음에 들고 내년 11월 입주가 예정돼 있고 입주지정 기간도 넉넉해 청약 당첨이 되기만 하면 좋겠다”라고 들뜬 마음을 내비쳤다.

지역 현지 공인중개사무소 관계자도 긍정적으로 평가했다. 분양가상한제를 적용받아 주변 시세 대비 합리적인 가격으로 책정된 데다가, 입주까지 3~4년까지 걸리는 새 아파트가 아닌 당장 내년부터 주거 생활을 시작할 수 있는 새 아파트이기 때문이다.

특히 지역 내에서 한번 주거 선호도가 높게 평가된 지역은 쉽게 바뀌지 않는 점은 미뤄 볼 때, 지금 이 단지를 선점하는 것이 내 집 마련은 물론 향후 주거가치를 극대화할 수 있는 자구책 중의 하나가 될 것으로 보인다.

22일 특공, 23일 1순위 청약… 본격 청약 일정 스타트 금성백조의 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 12월 22일(월) 특별공급을 시작으로 23일(화) 1순위, 24일(수) 2순위 청약을 진행한다. 전용면적은 59, 84㎡로 모두 가점제 40%, 추첨제 60% 비율이 적용된다. 청약가점이 낮아도 당첨을 기대할 수 있다.

이 단지는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이 세대주, 세대원 모두 1순위 청약이 가능하다.

분양 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%다. 중도금 대출 무이자, 발코니 확장비 무상 혜택이 제공된다. 입주지정기간도 6개월로 여유롭다.

중리택지지구 B3블록에 지어지는 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 지하 2층~지상 20층, 12개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 1,009가구 규모로 구성된다. 전 가구는 남향 위주의 4Bay 판상형 구조로 설계돼 채광과 통풍 효율을 극대화하고, 개방감과 일조권까지 확보했다. 타입별로 현관창고, 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수요자의 라이프스타일에 맞춘 공간으로 활용할 수 있게 했다.

‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 휴식과 주거의 경계가 조화를 이루는 단지 배치로, 지상은 주차공간이 없는 100% 공원형 아파트로 설계했고 조경시설과 산책로, 근린생활시설이 함께 조성된다. 여가와 문화를 즐길 수 있는 커뮤니티 시설도 함께 마련된다.

단지 바로 앞에는 중리초등학교(26년 3월 개교 예정)와 병설유치원이 들어서, 어린 자녀들의 안심 통학이 가능하다. 주변에는 이천중, 이천제일고, 이천과학고(30년 3월 개교 예정) 등이 있다. 또 갈산동, 증포동 학원가 이동도 쉽다.

단지에서 약 1km 거리에는 향후 GTX-D(예정), 반도체선(계획)이 갖춰지는 경강선 이천역이 있어 판교역, 강남역 등으로 이동이 쉽다. 도보 거리에는 강남(3401번), 잠실(G2100번) 방면 버스가 다니는 정류장도 있다. SK하이닉스, OB맥주, 샘표식품 등 주요 대기업의 생산시설이 가까워 직주근접성도 갖췄다.

단지 주변으로는 이천시청을 비롯한 이천경찰서, 이천세무서 등 행정타운이 있다. 대형마트와 관고전통시장, CGV 등 상업 시설과 경기도의료원 이천병원까지 이용할 수 있다.

자세한 분양 정보는 홈페이지 또는 견본주택(이마트 이천점 옆)을 방문해 확인할 수 있다. 견본주택 오픈 3일간은 방문 고객을 대상으로 추첨을 통해 LG 스탠바이미2, 다이슨 에어랩 등 다양한 경품으로 증정한다.