AI디지털교과서 도입, 디지털 교육격차, AI 활용 사교육의 폭발적 확산 등 대한민국 교육은 이미 ‘AI 기반 체제’로 재편되고 있다. 이러한 ‘AI 대격변’ 속에서 부모가 반드시 알아야 할 교육 핵심 키워드를 한 권에 담은 책이 출간됐다. 대한민국 교육의 최전선을 취재하는 ‘교육대기자TV’ 방종임 편집장과 입시 분석의 권위자 이만기 소장이 공저한 ‘AI 시대 패러다임 대혁명! 대한민국 교육 키워드’다.

두 저자는 책을 통해 AI 시대를 살아갈 아이는 어떤 준비를 해야 하며, 학부모가 지금 바로 실행할 수 있는 전략은 무엇인지 실질적인 로드맵을 제시한다. 여기에 서울대 10개 만들기, 지역인재 양성, 영어유치원 금지법, 고교학점제 도입에 따른 절대평가와 상대평가 논쟁, 학교폭력 기록의 대입 반영, 2032 대입 개편 논의까지, 올해 교육계를 뒤흔든 이슈들을 학부모의 눈높이에서 이해하기 쉽게 정리했다.

한편 책은 2026년 교육 키워드의 방향성을 ‘균형’으로 제시하며 지역과 수도권, 공교육과 사교육, 지식과 역량 사이의 균형을 찾아 교육 환경을 다시 설계하려는 현재 교육계의 움직임을 분석했다. 이를 바탕으로 초·중·고 자녀를 둔 학부모가 반드시 알아야 할 핵심 정책을 6개 키워드(▷서울대 10개 만들기▷지역인재 양성▷고교학점제와 성취평가▷학교폭력과 교사의 권위▷영어유치원 금지법▷2032 대입 개편)로 정리했다.

급변하는 교육 환경 속에서도 아이에게 맞는 ‘다음 한 걸음’을 찾고 아이의 미래를 단단하게 설계하고 싶은 부모라면 이 책을 읽어보자.