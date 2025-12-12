총 31개 본상…광고회사 중 최다 데이터·AI 기반 마케팅으로 호평

[헤럴드경제=김현일 기자] HSAD가 ‘2025 대한민국 디지털 광고대상(KODAF 2025)’ 시상식에서 대상 5개, 금상 2개, 은상 5개, 동상 2개, 우수상 17개 등 총 31개의 본상을 받으며 광고회사 중 최다 수상을 기록했다.

12일 HSAD에 따르면 LG전자의 ‘LGE.COM 퍼포먼스 광고’ 캠페인이 올해 통합퍼포먼스 부문 대상을 받았다. 이로써 작년에 이어 2년 연속 대상 수상 기록을 이어갔다.

LG전자 광고는 설날, 크리스마스, 장마, 미세먼지 등 일상 속 상황 맞춤형 콘텐츠 전략으로 상품을 처음 접한 순간부터 실제 구매에 이르기까지 모든 단계를 재설계해 광고를 통한 첫 구매자가 37% 이상 늘어나는 성과를 거뒀다.

AI 캠페인 부문 대상을 수상한 LG전자의 ‘라디오 옵티미즘’은 브랜드가 추구하는 ‘연결과 소통’의 가치를 AI 음악 생성 기술로 구현한 글로벌 참여형 프로젝트다. 전 세계 40여개 국가에서 80만 곡 이상의 AI 노래 생성을 이끌어냈다.

HD현대의 ‘더 큐브’ 캠페인은 판교 HD현대 글로벌R&D센터의 거대한 큐브형 사옥에 서사를 부여해 첨단 기술력과 혁신적 공간 구조를 영화 같은 몰입도로 전달해 디지털PR 부문 대상을 받았다.

LG전자의 ‘미드퍼널 공략 브랜드 마케팅’과 ‘AI 공기청정기가 완성한 독보적 청정’ 캠페인도 각각 데이터활용마케팅 및 비주얼 크리에이티브 부문 대상을 수상했다.

이 외에도 두나무의 ‘업비트 피자데이 캠페인’, 놀유니버스의 ‘놀(NOL) 통합브랜딩 캠페인’, 에쓰오일(S-OIL)의 ‘주유장갑 캠페인’ 등 다양한 산업군의 프로젝트들이 본상을 받았다.

HSAD 관계자는 “빠르게 변하는 디지털 광고 시장에서는 전략·데이터·크리에이티브가 유기적으로 결합해야 성과를 만들 수 있다”며 “앞으로도 브랜드 인지부터 구매 전환까지 이어지는 전 과정을 하나의 패키지로 제공하는 풀퍼널 마케팅 역량을 고도화하고 데이터·AI 기반 마케팅 방식을 확대해 광고주의 비즈니스 성장을 견인하는 캠페인을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.