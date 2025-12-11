OOC 등 국제회의 성공적 개최로 유치 역량 입증 해양정책·연구기관 집적된 도시로 유치 도시 적합

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지난 9일(현지시각) 열린 유엔총회에서 ‘2028년 제4차 유엔해양총회(UN Ocean Conference, UNOC)’ 개최지가 대한민국으로 결정된 데 대해 환영의 뜻을 11일 밝혔다.

이번 결정은 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회에서 이뤄졌으며 대한민국과 칠레가 공동 주최국으로 선정됐다. ‘유엔해양총회’는 UN 193개 회원국 정부와 UN 기구, NGO 등 약 1만5000여명이 참여하는 해양 분야 최대 규모의 국제회의로, ‘제4차 유엔해양총회’는 2028년 6월 개최된다.

시는 이번 유치가 국내 해양정책 혁신과 국제협력 확대를 견인하는 중요한 전기가 될 것으로 기대하고 있다. 그동안 시는 한국 개최를 위해 국제사회 대상 홍보활동, 아워 오션 콘퍼런스(OOC)의 성공적 개최, 2026 피엔엘지(PNLG) 포럼 부산 유치 등 해양 협력 기반을 넓히기 위한 다양한 노력을 지속해 왔다.

특히 시는 올해 프랑스 니스에서 열린 제3차 유엔해양총회(6월 5일~11일)에 참석해 ‘부산의 글로벌 해양협력 네트워크 구축 전략’을 발표하고 칠레 발파라이소 시장과 양자 회담을 진행하는 등 대한민국 유치에 필요한 국제 공조 활동을 적극 펼쳤다.

또한 지난 4월 부산에서 열린 아워 오션 콘퍼런스를 성공적으로 개최해 대한민국의 해양분야 글로벌 협력 역량을 국제사회에 입증했다. 더불어 2026 피엔엘지 포럼 부산 개최 확정 등 일련의 국제행사 유치 성과를 통해 2028년 유엔해양총회 개최 준비 기반을 강화해 왔다.

시는 앞으로도 ‘국제협력의 준비된 도시 부산’을 강조하며 대한민국이 유치한 제4차 유엔해양총회가 부산에서 열릴 수 있도록 전력을 다한다는 계획이다. 부산은 해양수산부 부산 이전과 함께 영도 동삼혁신지구에 해양정책·연구기관이 집적된 도시로 유엔해양총회(UNOC)가 다루는 해양환경·산업·기후의제에 대해 정책제안과 연구기반의 실질적 논의를 이끌어 낼 기반을 갖추고 있다.

박형준 시장은 “유엔해양총회가 대한민국의 국제적 위상을 높이고 해양특화 역량을 세계적으로 알릴 중요한 기회가 될 것”이라며 “해수부 부산 이전과 연계해 유엔해양총회를 부산에 유치하고 성공적으로 추진할 수 있도록 정부와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.