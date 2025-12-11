[헤럴드경제=이원율 기자]올해 노벨화학상을 공동 수상한 오마르 M. 야기 미국 UC버클리대 교수와 기타가와 스스무 일본 교토대 교수가 고려대 KU-KIST융합대학원 석좌교수로 초빙된다.

두 교수는 고려대 연구진과 에너지·환경·바이오 융합 연구를 수행한다고 고려대는 11일 밝혔다.

고려대는 이들과 함께 인류 공통 난제 해결을 위한 혁신 연구를 가속화할 예정이다.

이를 통해 세계적 연구 허브로의 위상 또한 공고히 한다는 구상이다.

고려대는 “두 석좌교수가 가진 글로벌 연구 네트워크와 멘토링 역량은 고려대 연구진과 차세대 과학자들의 성장을 견인할 것”이라며 “대학의 사회적 책임과 국제적 역할 확대에도 크게 기여할 것으로 기대하고 있다”고 했다.

야기 교수와 기타가와 교수는 ‘금속-유기 골격체’(Metal-Organic Frameworks·MOF) 분야를 개척, 발전시키 공로로 리처드 롭슨 호주 멜버른대 교수와 함께 올해 노벨 화학상을 받았다.

MOF는 금속 이온을 유기 분자로 이어 만든 골격 구조다. 내부에 수많은 미세 구멍이 있어, 이 구멍을 통해 다른 분자들이 드나들거나 흡착될 수 있다.

이러한 특성으로 인해 MOF는 기후 변화를 막기 위한 이산화탄소 포집, 사막의 물 부족 해결을 위한 공기 중 수분 채취, 수소 연료의 고밀도 저장 등 인류의 주요 난제 해결을 위한 새 기회를 열어준 것으로 평가받는다.

한편 고려대는 대구가톨릭대, 서울과학기술대, 서울대, 이주대 등과 ‘화학물질 안전관리 특성화 대학원’에도 선정된 상태다.

이로써 5년간 약 4억원의 지원금도 받는다.

기후에너지환경부는 국제학술지등재(SCI)급 논문 8편 생산과 산학언계 신규사업 30건을 진행하는 게 목표라고 밝힌 바 있다.