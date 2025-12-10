업계 “정부 강력한 지원기대…실행 관건” 미국·일본·대만 ‘반도체 공장’ 속도전 “한국 선점한 제조 역량 밀려선 안 돼” 팹리스 취약, 시스템반도체 생태계 시급 남부권 벨트…전력·인재확보 선행 돼야

정부가 10일 삼성전자·SK하이닉스를 비롯한 주요 반도체 산·학·연 관계자들이 모인 가운데 ‘세계 반도체 2강 도약’을 목표로 내건 것에 대해 반도체 업계는 “정부의 강력한 지원 의지를 확인했다는 점에서 긍정적”이라는 반응을 보였다.

미국, 일본, 대만 등 주요 국가들이 반도체 생산기지 건설을 위해 속도전을 펼치는 상황에서 정부의 정책적 지원과 빠른 실행력은 향후 2~3년 내 반도체 산업의 운명을 좌우할 핵심 요인으로 꼽힌다.

정부는 최근 국가 대항전으로 전개되는 ‘반도체 패권 전쟁’에 위기감을 느끼고 국내 제조·설계 역량 향상 및 인재 양성 등에 적극적인 지원 의사를 드러냈다.

다만 업계는 앞선 정부들도 매번 지원책을 언급했다가 실체 추진으로 이어지지 않았다는 점에서 이번에 발표한 주요 과제들을 얼마나 빠르게 실행하느냐가 관건이라고 평가했다.

▶‘반도체 공장’ 美·日 속도전…“제조역량 밀려선 안 돼”=정부는 ‘AI 시대, 반도체산업 전략’의 우선 과제로 세계 1위 수준인 우리나라 반도체 제조(메모리+파운드리) 역량 강화를 내세웠다. 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 메모리 시장을 지배하고 있지만 AI 시대 미국, 일본, 대만 모두 자국 생산을 강조하며 앞다퉈 반도체 공장 구축에 나선 상황이다.

글로벌 반도체 공급망이 재편되고 있는 가운데 얼마나 빠르게 공장을 가동하느냐가 반도체 패권 전쟁의 핵심 축으로 떠올랐다.

앞서 미국반도체산업협회는 지난해 보고서를 통해 10나노미터 이하 첨단 반도체 생산에서 한국이 차지하는 비중이 2022년 31%에서 2032년 9%로 추락할 것이라고 예상한 바 있다. 대만의 비중도 69%에서 47%로 하락할 것으로 전망했다. 한국과 대만의 빈자리는 미국, 일본, 유럽 등이 채울 것으로 예견했다. 실제로 도널드 트럼프 미국 행정부는 ‘메이드 인 USA’를 강조하며 자국 기업인 인텔은 물론 삼성전자, TSMC 등 해외 파운드리(반도체 위탁생산) 기업들의 미국 내 생산을 밀어붙이고 있다.

일본 역시 TSMC와 마이크론 공장을 각각 구마모토, 히로시마에 유치하며 ‘반도체 부활’을 꿈꾸고 있다. 특히 구마모토는 통상 2년이 걸리던 인허가 절차를 6개월 만에 끝내며 TSMC가 공장 건설 발표부터 가동까지 불과 28개월 만에 초스피드로 진행할 수 있도록 전폭 지원했다.

삼성전자와 SK하이닉스도 반도체 공장 구축 속도전에 밀려서는 안 된다는 판단 하에 최근 생산능력 확장에 속도를 올렸다. 삼성전자는 지난달부터 경기도 평택캠퍼스 5라인(5공장)의 골조 공사를 시작하며 2028년 가동을 목표로 하고 있다. SK하이닉스도 용인 반도체 클러스터 1기 팹을 당초 계획인 2027년 5월보다 앞당겨 준공할 예정이다.

글로벌 AI 인프라 투자 확대에 따라 중장기적으로 예상되는 메모리 반도체 수요 증가에 선제적으로 대응한다는 방침이다. 업계 관계자는 “2028년 이후에는 미국·일본·대만 등에 구축한 새 공장들이 한창 돌아가고 있을 시기”라며 “투자 타이밍을 놓치면 크게 후퇴하는 만큼 적기 투자로 제조 역량을 확대하는 것이 중요하다”고 말했다.

▶팹리스 취약…시스템반도체 생태계 조성 시급=정부는 국내 반도체 생태계에서 상대적으로 취약한 연결고리로 꼽히는 팹리스(반도체 설계전문) 육성 의지도 강조했다. 국내 팹리스 매출을 10배로 확대하겠다는 방침이다.

AI 반도체 시대를 맞아 현재 글로벌 업계를 움직이는 기업들은 대부분 팹리스다. 엔비디아를 비롯해 퀄컴, AMD, 브로드컴, 마벨 등이 고성능 AI 반도체 설계 역량을 앞세워 세계 반도체 산업을 쥐락펴락하는 강자로 부상했다.

업계는 AI 반도체와 전력 반도체 등 반도체 종류가 다양해지고 있는 만큼 이를 설계할 팹리스와 팹리스로부터 주문을 받아 생산하는 파운드리 생태계 강화를 중요 과제로 바라보고 있다. IP(설계자산), 팹리스, 디자인하우스, 패키징 등 모든 플레이어들이 골고루 성장할 수 있는 환경 조성이 시급하다는 지적이다.

한 기업 관계자는 “국내 기업의 IP나 국내 팹리스를 썼을 때 실질적인 혜택을 강화하는 등의 정책이 확대되야 한다”고 말했다.

미국은 인텔 파운드리 살리기에 총력을 기울이고 있고, 파운드리 산업 자체가 거의 없었던 일본은 TSMC를 자국으로 유치한 데 이어 정부·민간 합작사 라피더스를 직접 세웠다.

우리나라는 삼성전자 파운드리가 고군분투하고 있지만 TSMC와 점유율 격차는 55.6%포인트(3분기 기준)에 달하며 크게 밀리는 상황이다. 팹리스와 파운드리 등 시스템반도체 생태계 전반에 걸친 종합적인 육성 계획이 필요하다는 목소리는 그동안 꾸준히 나왔다.

권석준 성균관대 교수는 지난해 12월 한국공학한림원 반도체특별위원회 연구결과 발표회에서 삼성전자에 의존하는 파운드리 산업의 한계를 지적하며 정부 주도로 한국판 TSMC를 구축해 시스템반도체 생태계를 강화하자고 제안한 바 있다. 공기업으로 시작해 민간기업으로 전환된 대만 TSMC처럼 일명 ‘KSMC’를 만들자는 의미다.

▶남부권 반도체 벨트 조성…전력인프라·인재확보 선행돼야=정부는 광주·구미·부산을 잇는 남부권 반도체 벨트 조성 계획도 밝혔다. 광주는 패키징 기지, 부산은 전력반도체 거점, 구미는 소재·부품·장비 단지로 육성하며 최선단 공장를 집중 배치해 수도권에 치우친 공급망을 비수도권으로 확장한다는 구상이다.

업계는 전력이나 용수, 도로 같은 필수 인프라 조성부터 인력 확보를 과제로 꼽고 있다. 용인 반도체 클러스터의 경우 지역주민들의 반대와 지자체의 인허가 지연 등으로 인해 인프라 구축에 애를 먹었다. 이러한 전례에 비춰 남부권 반도체 벨트 역시 전력·용수와 같은 필수 인프라 구축이 선제적으로 해결돼야 한다는 목소리가 나온다.

최근 이재명 대통령을 만나 ‘초인공지능(ASI)’을 강조한 손정의 소프트뱅크 회장은 국내 데이터센터 확장을 강조하며 “그러기 위해서는 에너지 확보가 매우 중요하다”며 “한국의 결정적 약점이 에너지”라고 지적했다.

아울러 업계에서는 반도체 제조시설 인프라만큼이나 중요한 우수 인재 확보 가능성을 우려하고 있다. 이공계 인재들이 여전히 수도권 근무를 선호하는 만큼 인재 문제 해결 없이는 성공이 어렵다고 지적하는 상황이다. 김현일 기자