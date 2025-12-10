[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 9일 오후 시청 15층 재난안전대책본부에서 ‘2026년 봄철 대형산불 예방 및 대응체계 구축을 위한 관계기관 대책회의’를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의는 2025년 산불방지분야 주요사업 추진실적을 알리고 유관기관과 함께 다가올 내년 산불 예방대책을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 회의에는 시, 15개 구·군의 산불 담당부서, 소방재난본부, 군부대, 기상청, 부산시설공단 등 관계기관의 산불담당 23명이 참석했다. 시는 산불 방지를 위해 ▷산불 예방 및 초기 대응 강화 ▷유관기관 간 협력체계 구축 ▷첨단 정보 통신 기술(ICT) 장비를 활용한 산불진화 등을 중점적으로 추진할 계획이다.

시는 산불 예방 초기 대응 강화대책 마련 및 유사시 신속하고 효과적인 대응체계를 구축을 위해 산불무인감시시스템을 신설하여 2026년~2030년에 걸쳐 대형산불 대비 산불기반시설을 2배 이상 대폭 확충할 예정이다.

또 15개 구·군 산불 신속대응반을 운영하여 산불신고→상황전파→주민대피→주불 진화 완료에 이르는 전 과정을 유관기관 간 협력체계를 구축하고, 산불발생 골든타임 내(30분) 임차헬기 신속 투입 등으로 조기진화체계를 구축했다.

안철수 시 푸른숲도시국장은 “산불 상황 발생시 상황 보고가 지연되는 사례가 있어 산불 발생장소 주변 빛 관망이 가능한 장소에 산불 감시원을 배치해 신속한 보고가 필요하다”며 “소방서 현장지휘소와 협의 및 상황을 판단해 구군 상황을 신속하게 보고 바란다”고 강조했다.