[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 10일 ‘동래부사 정언섭 관련 고문서’ 1건 11책을 ‘부산시 유형문화유산’으로 고시한다고 밝혔다. 시는 부산의 가치 있는 문화유산을 발굴해 시 국가유산위원회(유형분과) 지정 심의를 거쳐 문화유산 1건을 부산광역시 유형문화유산으로 신규 지정했다.

이번에 신규로 지정된 시 유형문화유산은 부산광역시립박물관에서 소장하고 있는 ‘동래부사 정언섭 관련 고문서’ 11책이다. 동래부사 정언섭 관련 고문서는 ‘교지 건(敎旨 乾)’, ‘교지 곤(敎旨坤)’, ‘세장(世藏)’, ‘어제상훈(御製常訓)’, ‘영은어제(迎恩御製)’, ‘금호상원시첩(錦湖上元詩帖)’, ‘호암당비명(虎巖堂碑銘)’, ‘삼화부십일방사창절목(三和府十日坊社倉節目)’, ‘가장(家狀)’, ‘참판부군필적(參判府君筆蹟)’ 등 총 11책이다.

정언섭의 ‘교지’는 1730년(영조 6) 동래부사에 임명되면서 정치적 위상이 높아지는 과정을 보여주는 자료로서, 동래읍성 개축 이후 영조 대 정계에서 주목할 행보를 보인 관료의 발자취를 살펴볼 수 있는 자료들이다. ‘세장(世藏)’에 실린 유서(諭書) 등은 영조와 신료들이 동래부 축성공사를 다각적으로 평가한 내용을 담고 있다. 임진왜란 이후 동래부가 정치·군사·외교적으로 중요한 거점이 되었음을 확인하는 과정이라 볼 수 있다.

따라서 ‘동래부사정언섭 관련 고문서’는 조선후기 동래부의 역사를 이해하는 데 도움을 주는 귀중한 자료로 문화유산적 가치를 지닌다. 2025년 12월 10일 기준으로 시 전체 보유 국가유산은 총 579건으로 지난해 대비 14건이 추가됐다.