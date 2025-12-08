9일까지 시청 1층 들락날락·하하센터 등 체험 운영 박형준 시장, ‘15분도시 스텝업’ 추진 방향 발표

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 8일 시청 들락날락과 1층 로비에서 ‘15분도시 해피빌리지’를 열고, 시민이 행복한 15분도시로 한 걸음 더 나아가기 위한 ‘스텝업(Step-up) 전략’을 발표했다.

시는 8일부터 9일까지 이틀간 15분도시 5대 핵심(앵커)시설을 테마로 한 체험 공간을 운영한다. ▷들락날락 ▷하하센터 ▷우리동네 사회가치경영(ESG) 센터 ▷찾아가는 의료버스 ▷도심 속 공원 체험 공간으로 구성돼 그동안 시가 추진한 15분도시 정책을 한자리에서 체험할 수 있다.

연제만화도서관 꼬마만화방, 시니어 메이크업, 폐플라스틱을 활용한 부기 열쇠고리 만들기, 우리동네 15분도시 마음약국(심리상담을 통한 책 추천), 자전거길 가상현실(VR) 등 체험프로그램도 운영되며, 육아 토크콘서트도 진행된다.

공식 행사로 이날 시청 들락날락에서 박형준 시장이 ‘15분도시 스텝업’ 추진 방향을 발표했다. 부산시는 ▷집 가까이 누리는 도시 ▷이웃과 행복을 나누는 도시 ▷자연을 더하는 도시 등 세 가지 주요 전략을 방향으로 삼고, 시민 생활과 밀접한 특화 프로젝트를 개발해 추진한다.

먼저 ‘집 가까이 누리는 도시’를 위해 ‘안전한 보행길’과 ‘건강한 자전거길’ 조성사업을 추진한다. 안전한 보행길은 어린이·학생·학부모가 안심할 수 있는 안전통학로 조성을 목표로 ▷차 없는 길 ▷보행자 전용 보도 ▷보행자 안심도로 등 3가지 유형으로 추진할 계획이다.

건강한 자전거길은 자전거 이용 인구 증가에 따라 ‘생활형 자전거길’과 ‘레저형 자전거길’ 등 2가지 유형으로 진행된다.

다음으로 ‘이웃과 행복을 나누는 도시’를 위해 ‘찾아가는 15분도시 서비스’와 ‘민간 플랫폼 연계 프로젝트’를 추진한다. 마지막으로 ‘자연을 더하는 도시’를 위해 도시 곳곳에 공원·공공정원·선형공원을 조성하고 ▷낙동강하구 국가도시공원 추진 ▷민간정원 1만개 조성도 준비 중이다.

박형준 시장은 “내 집 가까운 곳에서 따뜻한 공동체와 함께 수준 높은 문화·여가생활을 누릴 수 있는 도시를 만드는 것이 ‘15분도시 부산’의 궁극적인 목표다”며 “앞으로 시는 모든 사업을 15분도시의 가치 관점에서 점검하고, 시민의 삶의 질을 높이는 정책을 집중적으로 추진할 예정이다”고 말했다.