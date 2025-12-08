단지 바로 앞 5천여㎡ 명품 공원… 주거 쾌적성 돋보여

전용 84~118㎡ 355가구… 가구당 1.6대 주차 등 차별화된 상품성 주목

단지 바로 앞, 약 5,500여㎡의 명품 공원을 품은 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’가 12월 8일 특별공급을 시작으로 본격 청약 일정에 돌입한다.

DW대원이 ‘경기도 이천 증포동 일원에서 선보이는 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’는 지하 3층 ~ 지상 최고 24층, 5개동 전용면적 84~118㎡ 총 355세대로 구성된다.

전용면적별 분양가구수는 ▲84㎡A 168세대 ▲84㎡B 66세대 ▲102㎡ 18세대 ▲116㎡ 61세대 ▲118㎡ 42세대로 수요자들의 선호도가 높은 국민평형인 전용 84㎡ 234가구를 포함, 희소성과 미래가치가 높은 중대형 평형도 공급된다.

청약일정은 12월 8일(월) 특별공급을 시작으로, 9일(화) 1순위, 10일(수) 2순위 청약 순으로 진행된다.

단지는 ‘공세권 프리미엄’을 가장 가까이서 누릴 수 있는 단지로, 단지 바로 앞 약 5,500㎡ 규모의 공원(예정)은 입주민들에게 도심 속에서도 자연의 쾌적함을 선사할 전망이다. 여기에 약 8만 4,000㎡ 규모의 이천온천공원도 인접해 있어 산책로, 다목적 운동장, 잔디광장 등 대규모 녹지 인프라를 도보로 이용할 수 있다.

‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’는 지역에서도 손꼽히는 교육여건도 갖췄다. 단지 바로 앞 혁신학교인 한내초등학교가 위치한 ‘초품아’ 입지를 지녔다. 또한, 증포중학교, 이현고등학교가 도보 5분거리 내에 위치해 있어 초∙중∙고교가 인접한 원스톱 학세권 입지를 지녔다. 증포동 학원가도 가깝다.

각종 인프라가 기 조성된 증포동 생활권에 위치하는 만큼, 편리한 원스톱 생활 인프라도 돋보인다. 이마트 이천점, 이천터미널이 가깝고, 차량 10분거리에 CGV, 롯데마트 등이 위치해 있다. 시청, 세무서, 우체국 등 각종 관공서도 인근에 있다.

편리한 광역 교통망도 장점이다. 중부내륙고속도로, 영동고속도로, 제2중부고속도로, 42번국도 등을 통해 차량 이용시 지역 내외로 쉽게 오갈 수 있다. 여기에 단지 인근 이섭대천로, 경충대로를 통해 구도심 접근도 용이하다. 단지 바로 앞 버스정류장이 위치해 있어 경강선이 지나는 이천역 접근도 용이하다.

더욱이 각종 교통망 확충도 예고돼 있어, 교통여건은 더욱 개선될 것으로 기대를 모은다. KTX 중부내륙선(KTX-이음)에 더해 수도권광역급행철도(GTX-)-D, 평택부발선, 동탄부발선 등이 다수 추진중인 만큼, 경기 남부 광역철도망의 허브로 발돋움할 이천 교통호재의 대표적인 수혜를 입을 전망이다.

직주근접 여건도 갖췄다. 단지 인근으로 SK하이닉스, 오비맥주, 하이트진로, 비테스코 테크놀로지스 코리아, 팔도 등 다수의 기업이 단지와 가까운 곳에 위치해 있다.

이천 증포지구 내 약 1천세대 칸타빌 브랜드 타운을 완성하는 단지라는 점도 기대를 모은다. 단지는 이천증포대원칸타빌(2019년 입주), 증포지구 대원칸타빌2차 더테라스(2021년 입주)에 이은 3번째 분양 단지다. 이천 내 높은 선호도와 인지도를 갖춘 칸타빌 브랜드의 후속단지인 만큼 상품성도 크게 강화했다.

먼저 지역 상황을 고려해 이례적으로 넉넉한 주차공간이 눈길을 끈다. 가구당 약 1.6대에 달하는 569대의 주차공간에 더해, 단지 바로 앞 60대 이상의 공원 지하 주차장도 이용할 수 있다. 인근에 위치한 단지들의 주차대수가 대부분 1.2대 이하로 주차문제가 극심한 것과 대비를 이룬다.

여기에 전 가구를 수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡ 이상 중대형평형으로 구성했고, 수납공간을 강화한 4Bay 판상형 설계를 도입해 고급감을 더했다. 남향위주의 단지 배치를 통해 채광 및 조망환경을 극대화한 점도 체크포인트다.

대규모 커뮤니티 시설도 눈길을 끈다. 규모감을 갖춘 커뮤니티는 피트니스와 실내골프연습장, 도서관, 다목적실, 맘스존, 티하우스 등으로 다채롭게 꾸밀 예정이다.

분양 관계자는 “이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크는 초품아를 필두로 수준 높은 교육환경을 원스톱으로 누릴 수 있는 명품학군을 보유한 단지”라며 “이천에서 선호도와 인지도가 높은 칸타빌 브랜드의 후속단지로, 진화된 상품성을 갖추고 있다는 점도 주목받고 있다”고 설명했다.

‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’의 견본주택은 경기도 이천시 송정동에서 12월 5일(금) 오픈할 예정이다.