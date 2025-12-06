[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대 국방군사계열과 육군 제5포병여단은 지난 4일 육군 제5포병여단에서 상호 협력과 교류·지원을 위한 ‘학·군 제휴 협약’을 체결했다.

이날 협약식에는 김지환(육군 준장) 육군 제5포병여단장과 관계자, 영진전문대 국방군사계열 관계자 등이 참석했다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 우수한 인적·물적 자원을 연계해 교육·연구·현장체험 등 다양한 분야에서 협력 체계를 구축하고 이를 통해 상호 발전과 실무형 국방 인재 양성을 도모하는 데 목적이 있다.

협약에 따라 양 기관은 ▲연구 및 교육의 발전을 위한 적극적인 교류 협력 ▲학술 행사(세미나 등) 개최 시 관련 분야 교수 및 군 관계자의 상호 초청 ▲공동 관심 분야 및 상호 발전을 위한 제반 사안에 대해 지속적으로 협력해 나가기로 했다.

육군 제5포병여단은 이번 협약을 바탕으로 국방군사계열 학생들을 대상으로 부대 안보 견학, 간부 직무 소개 등 다양한 협력 프로그램을 지원하며 미래 군 간부 자원 발굴과 지역사회와의 상생에 이바지해 나간다는 방침이다.

양 기관은 향후 정기적인 협의 채널을 운영하며 학술 행사 공동 개최, 장병 대상 교육과정 연계, 학생 현장실습 및 병영 체험 프로그램 등을 단계적으로 추진함으로써, 실질적인 학·군 협력 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.

김기병 국방군사계열 부장(교수)은 “이번 학·군 제휴 협약을 통해 우리 국방군사계열 교육과정이 실제 부대의 임무·직무 환경과 조직문화와 더욱 긴밀히 연계될 수 있는 토대가 마련됐다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.