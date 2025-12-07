‘주토피아 2’에서 만나는 디즈니 명작 속 장면들

[헤럴드경제=손미정 기자] 9년 만에 돌아온 ‘주토피아’의 속편 ‘주토피아 2’가 개봉 11일 만에 300만 고지를 넘는 등 파죽지세로 흥행몰이를 하고 있다. 여전히 남다른 케미스트리를 자랑하는 ‘주디’와 ‘닉’의 매력적인 관계성과 한층 더 진화한 ‘주토피아’ 세계관이 연말 극장가를 사로잡았다.

당분간 ‘주토피아 2’의 흥행 질주가 이어질 것으로 관측되는 가운데, 올해 극장가 스코어를 책임지고 있는 ‘N차 관람’ 열풍이 흥행 성적의 열쇠가 될 전망. 이 가운데 놓치기 아쉬운 ‘N차 관람’ 유발 영화 속 ‘이스터에그’들을 찾아봤다. 디즈니 세계관의 뜻 밖의 등장이 반갑다.

#1. “그럴 줄 알았어!” ‘링슬리 가문’ 요리의 비밀?

‘주토피아’의 유서 깊은 ‘링슬리 가문’ 대저택에서 펼쳐지는 짜릿한 추격전에는 디즈니 영화 ‘라따뚜이’(2007)를 떠올리게 하는 이스터에그가 숨어 있다. ‘주디’와 ‘닉’이 푸른 뱀 ‘게리’를 쫓아 주방을 가로지르는 순간, 사자 요리사의 모자 안에 ‘라따뚜이’의 주인공 생쥐 ‘레미’가 올라앉아 있는 모습이 포착된다.

이는 요리사 ‘링귀니’의 머리 위에서 요리를 지휘하던 ‘레미’의 모습을 재현한 것으로 팬들에게 반가운 웃음을 선사한다. 특히 ‘주토피아 2’의 음악 감독이자 ‘라따뚜이’ 음악을 맡았던 마이클 지아치노가 ‘레미’가 등장하는 찰나의 장면을 위해 직접 연주해 특별함을 더한다.

제러드 부시 감독은 한국 취재진과의 화상간담회에서 “저희 영화에 잠시 등장하는 ‘라따뚜이’ 관련 주크가 있다”면서 “그 조크가 나오는 찰나를 위해 지아치노가 연주를 했다”고 소개했다.

#2. ‘천하무적’ 후라이팬, 어디서 봤나 했더니…

‘닉’이 ‘게리’를 제압하는 장면에서도 불현듯 떠오르는 작품이 있다. 바로 디즈니 애니메이션 ‘라푼젤’(2010)이다.

‘닉’은 비장의 무기인 프라이팬을 활용해 ‘게리’를 내려치는데, 이는 탑에 침입한 적을 프라이팬으로 거침없이 제압하던 ‘라푼젤’의 당찬 모습과 이어지며 관객들에게 큰 웃음을 준다. 뿐만 아니라 ‘라푼젤’의 공동 감독이었던 바이론 하워드가 ‘주토피아 2’에서도 연출을 맡았다는 점에서 두 작품 속 캐릭터들을 향한 그의 애정을 엿볼 수 있다.

#3. 심장을 ‘쫄깃’하게 만드는 추격전의 비밀

전설적인 거장 스탠리 큐브릭 감독의 대표작으로 꼽히는 레전드 스릴러 영화 ‘샤이닝’의 명장면도 ‘주토피아 2’ 속에 절묘하게 녹아있다.

작품 후반부 펼쳐지는 ‘주디’와 ‘닉’의 숨 막히는 설원 추격전은 눈 덮인 거대한 울타리 미로에서 펼쳐지는데, 이는 영화 ‘샤이닝’에서 가장 긴장감 넘치는 장면이 연출되는 장소인 미로 정원과 닮아있다. 뿐만 아니라 ‘주디’와 ‘닉’이 위기를 벗어나기 위해 제설차를 활용하는 설정 역시 ‘샤이닝’을 유쾌하게 패러디한 요소다.