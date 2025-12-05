서울 정비사업 대형사 쏠림…지방은 미분양 올해 서울 분양공고 70%가 대형사 사업장 “지방 수요 진작 위해 인프라 투자 선행돼야”

서울은 대형건설사들이 꽉 잡고 있으니까요. 지방에서 사업을 하려고 해도 미분양 적체가 워낙 심하니 분양하면 결국에는 할인분양하게 되고, 수익은 줄어듭니다. 사업하기 어려운 환경이에요 A중견건설사 관계자

[헤럴드경제=신혜원·윤성현·홍승희 기자] 고금리발(發) 건설경기 침체가 수년째 지속되는 가운데, 건설업계 내에서도 양극화가 더 극심해지고 있다. 사업성이 좋은 서울 정비사업은 대형건설사 쏠림 현상이 나타나고, 지방은 미분양이 갈수록 적체되는 것이다. 중견·중소건설사 사이에선 ‘서울은 대형사 브랜드가 아니면 수주가 어렵고, 지방은 지을수록 손해’라는 자조 섞인 하소연이 나온다.

5일 한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 분양공고가 난 서울 민영주택 16곳 중 약 70%에 해당하는 11곳이 ▷래미안원페를라 ▷반포 래미안트리니원 ▷잠실르엘 ▷오티에르포레 등 시공능력 상위 10대 건설사가 시공하는 사업장이었다.

실제 강남3구(강남·서초·송파구)·용산구와 영등포구 여의도, 양천구 목동 등 서울 주요 사업지의 대형사 중심 수주 구조가 한층 강화되고 있다. 정비사업 조합이 시공사를 택할 때 브랜드 파워, 재무 안정성 등을 우선시하는 경향이 크고, 하이엔드 브랜드 적용 여부가 단지 가치를 결정짓는 핵심 요소가 됐기 때문이다.

서울 정비사업장은 늘 청약 대기수요가 많고, 분양가 및 입지경쟁력이 높지만 그 수는 절대적으로 극소수다. 그마저도 대형사 위주로 수주가 몰리면서 한때 압구정·여의도 등에서 대장아파트를 지었던 중견사들은 이제는 서울 한복판에서 시공권을 확보하기 어려운 구조가 됐다.

A중견사 관계자는 “서울 내 정비사업은 대부분 시행자가 조합으로, 까다로운 조건을 내세워 시공순위 탑3가 아니면 입찰조차 어려운 경우가 많다”며 “대형사만 입찰할 수 있는 ‘하이엔드 브랜드 사용 필수’와 같은 조건들이 붙기 때문에 중견사 입장에선 경쟁이 덜한 곳을 찾아다녀야 한다”고 말했다.

중견·중소건설사들은 지방 사업으로 눈길을 돌리기에도 여건이 녹록지 않다. 지방 건설경기 침체와 악성미분양 적체로 시장 분위기 자체가 좋지 않은 데다가 원자잿값과 인건비 상승으로 수익성도 악화해 신규 사업 추진 자체가 부담스러운 환경이라는 것이다.

B중견사 관계자는 “지방 상황이 워낙 안 좋다 보니 건설사들이 이미 지방에 갖고 있는 분양물량도 중지시켜 놓은 상태”라며 “이는 이대로 금융비용이 발생하고 있어서 언제까지 멈춰놓을지도 기약 없는 상황”이라고 설명했다.

정부도 지방 건설경기의 심각성을 인지하고 올해 초부터 대책 마련에 나섰지만, 부족하다는 목소리가 높다. 정부는 LH가 분양가보다 낮은 가격으로 지방 악성 미분양 아파트 총 8000호를 매입하겠다고 밝히고, 매입 상한가 기준도 분양가 대비 83%에서 90%로 확대했다. 또 1주택자가 인구감소지역에 추가 주택을 살 때 기존 주택에 대해 1세대 1주택 특례를 부여하는 ‘세컨드홈’ 세제지원을 발표하기도 했다.

다만 현장에선 그 효과를 보지 못하고 있다는 의견이 우세하다. 정부의 대책이 불 꺼진 미분양 주택에 인공호흡기를 다는 임시방편일 뿐, 지방의 전략적 인프라 확보와 같은 더 파격적인 쇄신책이 필요하다는 지적이 제기된다.

C중견사 관계자는 “지방은 소위 말하는 교통 호재, 산업단지 호재 등이 있긴 하지만 속도감 있게 진행이 안 되는 측면이 있다”며 “그런 부분들이 미진하다 보니 지방에 거주하는 사람조차 선뜻 아파트를 분양받는 걸 망설인다”고 말했다. 이어 “지방 개발계획들의 인허가 단계에서 규제완화를 통해 빠르게 진행되면 수요도 어느 정도 살아날 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

B중견사 관계자 또한 “1세대 1주택 특례 외에도 지방 주택 보유 시 세제특례를 통한 양도세 비과세 적용 등 더욱 적극적인 지원책이 필요하다”며 “실질적인 정주 환경 조성을 위한 인프라 투자가 선행돼야 한다”고 강조했다.