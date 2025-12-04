휴대성·구동소요시간·디스플레이 등 평가

[헤럴드경제=박연수 기자] 한국소비자원은 4일 노트북을 구매하기 전 제품별 휴대성과 구동 속도 등 주요 성능을 확인해달라고 소비자들에게 요청했다.

이번 품질 평가 대상으로는 삼성전자(NT960XHA), 애플(A3241), ASUS(TP3607S), LENOVO (ThinkPad X9-15Gen1), LG전자(16Z90TS) 등이 선정됐다. 휴대성·구동소요시간·디스플레이 품질·연속 사용가능시간 등을 평가했다.

가장 가벼운 노트북은 LG전자 제품(16Z90TS)이다. 본체와 충전기 합산해 1374g으로 ASUS(TP3607S)제품 대비 66% 수준이다.

일반적인 사무용 프로그램 구동소요시간(구동속도)은 충전기 연결 시 삼성전자(NT960XHA)와 LG전자(16Z90TS) 제품이 속도가 빨랐다. 충전기 미연결 시에는 전 제품이 양호했다.

디스플레이 품질은 애플(A3241)이 우수했다. 삼성전자(NT960XHA), LENOVO(ThinkPad X9-15Gen1), LG전자(16Z90TS) 등 3개 제품은 양호, ASUS(TP3607S) 제품은 보통 수준을 받았다.

배터리 사용가능시간은 LENOVO(ThinkPad X9-15Gen1)제품이 13시간 2분으로 가장 길었다. 이는 LG전자 제품(16Z90TS)과 비교하면 2.3배 수준이다.

한국소비자원은 “노트북의 구동소요시간은 전 제품이 우수하거나 양호한 수준이었지만 휴대성(무게), 디스플레이 품질, 연속 사용가능시간, 음향 품질 등은 제품별로 차이가 있어 평소 사용 습관을 고려해 제품을 선택하는 것이 바람직하다”고 말했다.