[헤럴드경제=박종일 선임기자]오세훈 서울시장이 3일 오전 집무실에서 박강수 마포구청장과 만나 지역 현안 사업과 시민편의시설 건립 등에 대한 논의를 했다.

마포 소각장 문제로 인해 갈등을 빚은 두 사람은 오랜만에 손을 맞잡고 협력을 다지는 자리를 마련해 눈길을 모았다.

이날 간담회에는 서울시에서 오세훈 시장과 김병민 서울시 정무부시장과 박찬구 정무특보, 김태명 교통기획관, 명노준 건축기획관 등이 참석했다.

마포구에서는 박강수 마포구청장과 남선옥 건설교통국장, 서신석 도시관리국장 등이 참석했다.

오 시장은 박강수 구청장으로부터 마포 유수지에 건립 예정인 ‘마포365 문화체육센터’ 활용계획을 들은 후 “마포구민의 니즈를 반영한 주민편의시설이 건립될 수 있도록 서울시가 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

또 재개발‧재건축 등 도시정비사업에 대해서도 의견을 나눈 후 “도시정비사업의 신속한 추진은 물론 체육‧문화시설, 녹지조성, 산업인프라 조성 등 구민의견을 지속적으로 청취해 지역 발전과 시민 행복에 도움이 되는 방향을 긍정적으로 검토하겠다”고 말했다.

이날 두 사람은 마포 소각장 문제는 재판이 진행중에 있어 특별한 언급을 하지 않은 것으로 알려졌다.