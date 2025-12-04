2025년 청소년참여위원회 정책 제안 및 활동 성과 공유 간담회에서

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시(시장 박형덕)가 3일 시청에서 2025년 청소년참여위원회 정책 제안 및 활동 성과 공유 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 한 해 동안의 활동 성과를 공유하고, 청소년이 직접 발굴한 정책 제안을 시정에 반영하기 위해 마련한 자리로, 박형덕 시장과 청소년참여위원회 위원 등이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 청소년참여위원회는 ‘내가 시장이라면’ 정책제안공모전을 통해 발굴한 ‘버스정류장 이름, 시민의 눈높이에 딱 맞게’ 정책을 발표하며, 주요 시설 인근 버스정류장의 명칭을 실제 위치와 일치하도록 개선하는 방안을 제안했다.

또한 ▷청소년 자격증 취득 비용 지원 ▷특성화고 학생의 공공기관 연계 현장실습 확대 이렇게 2건의 정책도 함께 제시했다.

박형덕 시장은 “청소년들의 제안은 시정에 중요한 참고 자료가 된다”며, “앞으로도 청소년과의 소통을 강화하고 청소년 참여 정책이 더욱 활성화될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.