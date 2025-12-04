[헤럴드경제=윤호 기자]국가보훈부는 내년 예산이 국회 심의를 거쳐 정부안 대비 288억원 증가한 6조 6870억원으로 확정됐다고 4일 밝혔다. 올해 예산 6조 4467억원 대비 3.7% 늘어난 것이다.

보훈 사각지대 해소를 위해 참전명예수당, 무공영예수당, 4·19혁명공로수당은 각각 정부안 3만원에서 1만원씩 추가 인상해 총 4만원 올린다. 이에 따라 내년 참전명예수당은 49만원, 무공영예수당은 55만~57만원, 4·19혁명공로수당은 50만1000원이 지급된다.

보훈부는 또 내년 국가유공자 보상금을 5% 인상하고, 생존 애국지사 특별예우금을 2배로 올린다.

80세 이상 생활이 어려운 참전유공자 본인 등을 위한 생계지원금 10만원은 2022년 제도 도입 이후 처음으로 5만원 인상했고, 내년 3월부터 참전유공자 배우자에게도 최초로 생계지원금 월 15만원을 지급한다.

아울러 보훈의료의 지역 격차 해소를 위해 보훈병원이 없는 강원 및 제주 지역에 보훈병원에 준하는 의료서비스를 제공하는 ‘준보훈병원’을 도입하고, 의원급 의료기관을 중심으로 위탁병원을 기존 1005개에서 2030년까지 2000개로 확대한다.

권오을 국가보훈부 장관은 “2026년도 예산이 확정됨에 따라 ‘특별한 희생에는 특별한 보상’이 이뤄지는 기틀을 만들고, 보훈이 국민통합을 이끄는 중요한 매개가 될 수 있도록 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.