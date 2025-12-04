[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사와 안동시가 안동 식재료와 전통문화를 재해석한 디저트 2개를 개발했다.

4일 경북문화관광공사에 따르면 이번에 개발한 디저트는 안동찜닭파이와 하회탈 연양갱이다.

안동찜닭파이는 안동의 대표 향토음식인 찜닭을 현대적인 감각으로 재해석한 제품으로 닭고기, 간장 양념 등 찜닭 재료를 활용하면서도 파이 반죽으로 이색적인 식감과 맛을 구현했다.

하회탈 연양갱은 유네스코 세계유산인 하회마을의 상징인 하회탈을 형상화한 전통 디저트로 연양갱 본연의 부드러운 식감에 안동 특산물인 사과, 딸기 등을 접목해 만들었다.

공사는 최근 유명 유튜버인 입짧은햇님과 히밥을 초청해 시식 행사를 열고 촬영 콘텐츠를 제작했다.

개발된 디저트는 고고창고, 구름에리조트, 르쁘띠, 애플향, 조선파이에서 맛볼 수 있다.

김남일 공사 사장은 “이번 디저트 상품은 단순한 간식이 아닌, 안동의 전통과 정체성을 담은 스토리 있는 미식 콘텐츠로 앞으로도 지역 자원을 활용한 문화관광 콘텐츠 개발에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.