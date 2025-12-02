[헤럴드경제=나은정 기자] 쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 해외직구 이용자들이 대거 개인통관 고유부호(통관부호) 재발급에 나서면서 관련 사이트가 마비됐다.

2일 정일영 더불어민주당 의원 측이 관세청에서 받은 자료에 따르면 통관부호 재발급 건수는 지난달 30일 12만3302건에서 전날 29만8742건으로 2.4배 늘었다. 이틀 동안 재발급된 건수는 42만 244건으로 올해 1∼10월 발급량(11만 1045건)의 약 4배에 달한다.

평소 하루 10∼20건 수준이던 통관부호 해지 건수는 지난달 30일 3851건, 다음 날에는 1만1312건까지 치솟았다. 사용정지 요청 역시 일평균 100건 수준에서 각각 4514건, 6322건으로 늘었다.

박대준 쿠팡 대표가 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회 현안 질의에서 “현재까지 조사에서 개인통관번호는 유출되지 않은 것으로 (확인된다)”고 밝혔으나, 쿠팡 사태 이후 개인정보 유출에 대한 소비자들의 불안감이 여전히 진정되지 않는 모습이다.

개인통관고유부호는 해외 직구 시 통관 과정에서 누가 수입했는지 식별하기 위해 부여하는 번호로, 관세청의 전자통관시스템 ‘유니패스’에서 조회·재발급할 수 있다.

온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 “당장 통관부호를 바꿔야 한다”, “앞으로 어떤 결제가 발생할지 모른다”는 글이 잇따르면서 재발급 방법을 알리는 게시물도 확산되고 있다. 재발급을 위해 유니패스 사이트에 접속자가 몰리면서 유니패스 홈페이지는 이날 오후 서버 과부하로 접속이 지연되고 있다.

관세청은 2일 홈페이지에 안내문을 올려 “현재 유니패스 이용량 증가 및 서버 처리 지연으로 일부 서비스 이용이 원활하지 않을 수 있다”고 밝혔다. 유니패스는 전날 오후부터 접속이 원활하지 않았던 것으로 알려졌다.

한편, 관세청 관계자는 “통관부호 발급 서식을 변경해 검증을 강화할 것”이라며 “내년 1월 5일부터 실시하는 개인통관고유부호 발급시스템 변경 이후 영문 성명과 배송주소의 우편번호 일치 여부까지 확인해 통관을 진행할 예정”이라고 말했다.