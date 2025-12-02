SK케미칼 스페셜티 공장 가동률 90% 돌파 롯데정밀화학 그린소재 가동률도 100% 근접 가동률 조정 나선 범용 제품 기업과 대조적 스페셜티 제품 시황 악화에도 수요 꾸준 기술적 장벽 높아 중국도 쉽게 양산 못해

[헤럴드경제=한영대 기자] SK케미칼, 롯데정밀화학의 스페셜티(고부가가치) 제품 공장이 100%에 근접하는 가동률을 기록했다. 글로벌 석유화학(석화) 시황이 악화됐음에도 이룬 성과이다. 중국이 생산하지 못하는 제품의 역량을 키운 결과 불황에도 높은 가동률을 기록했다. SK케미칼, 롯데정밀화학은 연구개발(R&D), 증설 등을 통해 스페셜티 제품 사업 역량을 강화할 전망이다.

불황은 남의 일?…가동률 90% 돌파

2일 업계에 따르면 올해 3분기 누적 기준 SK케미칼 그린케미칼사업 부문의 공장 평균 가동률은 91.7%이다. 전년 동기(81.7%) 대비 10%포인트 증가했다. 코폴리에스터 등을 생산하는 공장 가동률은 91.4%, 스카이본 라인 가동률은 91.9%이다.

SK케미칼의 대표 스페셜티 제품인 코폴리에스터는 투명한 성질을 지닌 석화 제품으로 화장품 용기, 전자 부품 등에 쓰인다. 스카이본은 환경 호르몬인 BPA를 포함하지 않는 접착·코팅제용 폴리에스터 수지이다.

롯데정밀화학 그린소재사업 부문의 공장 가동률은 92.8%이다. 지난해 같은 기간(103.3%)과 비교했을 때 낮아졌지만, 100%에 근접하는 가동률을 기록했다. 그린소재사업 부문은 스페셜티 제품인 셀룰로스 등을 생산하고 있다. 셀룰로스란 나무로 만들어지는 식물성 소재로 사람이 직접 복용하는 식·의약용 캡슐에 주로 쓰인다.

SK·롯데 스페셜티 제품, 시장서 승승장구

양사의 공장 가동률은 다른 국내 석화 업체들과 대조적이다. LG화학과 롯데케미칼 등은 중국발 공급과잉 여파로 가동률을 조정하고 있다. 롯데케미칼은 일부 생산라인 가동률을 50% 미만으로 낮췄다.

SK케미칼, 롯데정밀화학 공장 가동률이 100%에 근접한 이유는 스페셜티 제품 수요가 탄탄하기 때문이다. 스페셜티 제품은 범용 제품 대비 상대적으로 글로벌 시황에 민감하게 반응하지 않는다. 더욱이 공급자 우위 시장 환경이 조성되면서 스페셜티 제품을 찾는 고객들의 발길이 끊이지 않고 있다. 중국이 스페셜티 제품 양산을 시도하고 있지만, 높은 기술적 장벽으로 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

그 결과 SK케미칼, 롯데정밀화학은 글로벌 석화 시장에서 확실한 입지를 구축하고 있다. SK케미칼은 글로벌 코폴리에스터 시장에서 미국 이스트만과 선두 다툼을 벌이고 있다. 롯데정밀화학은 미국 다우, 일본 신에쓰와 함께 글로벌 톱(Top)3 셀룰로스 기업으로 꼽히고 있다.

스페셜티 앞세워 그룹 내 위상↑

스페셜티 제품의 활약 덕분에 SK케미칼, 롯데정밀화학 실적은 상승세를 타고 있다. SK케미칼의 올해 3분기 영업이익은 151억원으로 전년 동기(-125억원) 대비 흑자 전환에 성공했다. 같은 기간 롯데정밀화학 영업이익은 2.5배 이상 상승한 276억원을 달성했다.

그룹 내 위상도 높아지고 있다. SK케미칼, 롯데정밀화학은 그룹 내 대표 석화 계열사인 SK지오센트릭, 롯데케미칼 대비 존재감이 약했다. SK지오센트릭, 롯데케미칼 매출 규모가 6~7배 크기 때문이다. 하지만 범용 제품 위주 사업 구조로 적자에 머물러 있는 SK지오센트릭, 롯데케미칼과 달리 흑자를 달성해 그룹의 확실한 수익창출원으로 자리 잡았다.

SK케미칼, 롯데정밀화학은 투자를 강화해 상승세를 이어간다는 전략이다. SK케미칼은 스페셜티 제품군 확대는 물론 설비 투자를 고려하고 있다. 롯데정밀화학은 내년 초 식의약용 셀룰로스 증설라인을 본격 가동할 예정이다. 증설라인 가동 시 롯데정밀화학의 연간 식의약용 셀룰로스 생산능력(1만8000톤)은 글로벌 1위로 거듭난다.