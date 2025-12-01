약 2조원 규모…‘디아투스’ 단지명 제안

[헤럴드경제=서정은 기자] DL이앤씨·삼성물산 공동수급체(컨소시엄)가 서울 은평구 증산동 증산4구역 도심공공주택복합사업을 수주했다.

1일 건설업계에 따르면 증산4구역 도심복합사업 주민대표회의는 지난 29일 총회를 개최하고, DL이앤씨와 삼성물산 건설 부문 컨소시엄을 시공사로 선정했다.

증산4구역 사업은 서울시 은평구 증산동 168-3 일원에 아파트 3509가구와 부대 복리시설을 조성하는 프로젝트다. DL이앤씨와 삼성물산은 지난달 29일 열린 주민전체회의 의결을 거쳐 복합사업참여자 지위를 획득했다. 예정 공사 금액은 1조9435억원으로, DL이앤씨와 삼성물산의 사업 참여 비율은 각각 53%(1조301억원), 47%(9134억원)다. DL이앤씨와 삼성물산의 올해 누적 수주액은 각각 3조원, 9조원을 돌파했다.

DL이앤씨와 삼성물산은 증산4구역의 단지명으로 ‘디아투스(DIATUS)’를 제안했다. 라틴어로 왕위를 뜻하는 ‘디아데마’와 자리를 의미하는 ‘스타투스’의 합성어로 자연을 거느린 입지를 바탕으로 서울 서북권에서 고품격 주거단지를 세우겠다는 의지를 담았다.

디아투스에는 실내 테니스장과 실내 배드민턴장 등 55개의 커뮤니티 시설을 비롯해 총 5킬로미터(km)의 단지 산책로, 53개소의 테마정원과 펜트하우스, 테라스하우스, 3면 조망형 세대 등 하이엔드 설계가 반영된다.

DL이앤씨 관계자는 “증산4구역에서 차별화된 단지 설계를 통해 고객을 만족시킬 수 있는 서울 서북권의 새로운 랜드마크를 선보일 것”이라며 “도심복합개발사업 활성화로 대형 건설사들의 사업 참여가 활발해지고 있는 만큼 신규 사업 참여를 적극 검토할 예정”이라고 말했다.