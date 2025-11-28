CDS 3년 만에 최고치…금융위기 수준 접근 모건스탠리 “스타게이트 투자 계획 공개해야”

[헤럴드경제=문이림 기자] 모건스탠리가 미국 소프트웨어 기업 오라클에 대해 신용 위험 경고를 내놨다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 부채가 빠르게 불어나면서 오라클의 신용부도스와프(CDS) 비용이 3년 만에 최고 수준으로 치솟았다는 분석이다.

오라클 5년물 CDS 프리미엄은 연 1.25% 수준까지 상승해 글로벌 금융위기가 발생했던 2008년 수준(1.98%)에 근접했다.

모건스탠리의 크레딧 애널리스트 린지 타일러와 데이비드 햄버거는 최근 보고서에서 오라클이 펀딩 갭(자금 공백), 차입 증가, 기술 구식화 등 복합적 리스크에 직면해 있다고 평가했다.

모건스탠리는 “스프레드가 단기적으로 1.5%를 넘어설 수 있다”며 “오라클이 자금조달 전략과 투자 계획을 명확히 제시하지 않는다면 내년 초 2% 수준까지 확대될 가능성도 있다”고 전망했다.

신용시장 불안의 배경에는 오라클의 공격적인 AI 투자 계획이 자리한다. 오라클은 지난 9월 미국 회사채 시장에서 180억달러를 조달한 데 이어, 최근 약 20개 은행 컨소시엄이 추진 중인 180억달러 규모의 AI 데이터센터 프로젝트 파이낸싱에도 참여했다. 은행들은 텍사스와 위스콘신 데이터센터 건설을 위한 380억달러 규모의 대출 패키지도 마련한 상태다.

모건스탠리는 “대규모 차입 구조로 인해 채권 투자자와 대출기관의 헤지 수요가 급증했고, 그 영향으로 오라클 CDS 거래와 가격이 빠르게 확대되고 있다”고 설명했다.

애널리스트들은 “투자자들의 우려가 단순한 차입 규모 자체보다 오라클이 장기적인 자금조달 전략을 구체적으로 제시하지 않고 있다는 점에서 비롯되고 있다”고 지적했다. 이어 “다가오는 실적 발표에서 ‘스타게이트 프로젝트’를 포함한 투자 계획과 조달 구조를 보다 명확히 공개할 필요가 있다”고 강조했다.

보고서에서는 “현재는 오라클 회사채를 매수하기보다 CDS만 단독으로 매수하는 전략이 더 적합하다”고 조언하며 회사채 투자 전략을 회수했다.