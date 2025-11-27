경찰 50대 용의자 조사 후 구속영장 검토 여성 차량 거래처에 은닉 후 번호판 교체

[헤럴드경제=한지숙 기자] 충북 청주에서 실종된 50대 여성을 때려 숨지게 한 혐의로 경찰에 붙잡힌 50대 전 남자친구가 실종 신고 즈음 피해자 차량을 숨기고 번호판을 바꿔 다는 등 수상한 행적이 드러나고 있다.

여성은 지난달 14일 이후로 행방이 묘연한 상태다.

27일 뉴스1에 따르면 경찰은 용의자인 A씨(54)에 대해 조사를 진행하면서 구속영장 신청 여부를 결정할 방침이다.

경찰은 A씨가 실종된 여성 B씨의 SUV(스포츠유틸리티차량)를 직접 몰아 지인 거래처에 숨겨둔 사실을 확인했다. 이후 A씨는 다시 충주호까지 차량을 끌고가 버린 것으로 알려졌다.

이때 해당 차량 번호판이 바뀌어 있는 게 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다. 경찰은 번호판 교체 여부를 포함한 사건 경위를 조사하고 있다.

다만 A씨는 1차 피의자 조사에서 “차량 안에서 말다툼 끝에 B씨를 폭행한 사실은 있지만 이후 B씨를 내려주고 헤어졌다”며 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.

B씨 SUV는 전날 오후 5시25분께 충주호에서 인양됐다. 경찰은 차량 내부에서 DNA를 확보해 국립과학수사연구원에 긴급 감정을 의뢰했다.

경찰은 같은 날 진천군 옥성저주지 일대에서 수중수색을 벌였으나, 실종자나 소지품 등 관련 증거를 발견하지 못했다.

앞서 지난달 16일 “혼자 지내는 어머니와 연락이 닿지 않는다”는 B씨 자녀의 112 신고가 접수됐다.

B씨는 지난달 14일 청주 한 회사에서 퇴근한 뒤 사라졌다. 이튿날 청주시 청원구 외화동 팔결교삼거리 인근 폐쇄회로(CC)TV에 B씨 SUV가 포착된 게 마지막 행적이다.