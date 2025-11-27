영등포경찰서에서 서울경찰청으로 이첩 장 의원 “남자친구가 행패…자리 떠”

[헤럴드경제=이영기 기자] 장경태 더불어민주당 의원으로부터 성추행을 당했다는 내용의 고소장이 경찰에 접수됐다. 장 의원은 음해라고 규정하며 “법적조치를 포함해 강력 대응하겠다”는 입장을 밝혔다.

27일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 전날 서울 영등포경찰서에서 장 의원에 대한 준강제추행 혐의 고소 사건을 넘겨받았다. 해당 고소장은 지난 25일 영등포서에 접수됐다.

현재까지 참고인, 고소인, 피고소인 조사 등은 이뤄지지 않았다. 향후 일정 등을 조율할 예정이라는 게 경찰의 설명이다.

장 의원은 허위 무고에 강력 대응하겠다는 입장이다. 그는 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 “전혀 사실이 아닌 허위 무고와 관련 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다”고 의혹을 전면 부인했다.

장 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 “비서관들의 회식 자리에 잠시 참석했는데 당사자의 남자친구라는 사람이 와서 행패를 부려 자리를 떴다”고 설명했다.

그는 “(당사자가 소속된) 의원실에서 조사를 했고 일부 언론은 보도를 하려다가 못 썼다”며 “그러다 끝난 것. 나는 아는 바가 없다”고 주장했다.