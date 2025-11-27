회사채 조기상환 종료 후 자사주 매입·소각 요청 지분 5.2% 취득…보유목적 ‘일반투자’

[헤럴드경제=노아름 기자] VIP자산운용은 27일 롯데렌탈 지분 5% 보유 공시와 동시에 주주상생안을 제시했다. 기업가치 제고를 위한 행동 촉구에 목소리를 내겠다는 행보로 풀이된다.

27일 VIP자산운용은 롯데렌탈 지분 5.2%를 취득했다고 공시하면서 보유 목적을 ‘일반투자’로 명시했다. 일반투자는 단순투자목적과 달리 주주로서 배당확대나 자사주 매입·소각 등을 적극적으로 요구할 때 이용된다.

앞서 VIP운용은 일반주주의 지분가치를 희석시킬 우려가 있다며 롯데렌탈 제3자 배정 유상증자에 대해 공개적으로 반대 입장을 밝혀왔다.

반면 롯데렌탈 이사회는 대주주 변경에 따른 회사채 조기상환 청구 가능성을 들어 유상증자가 불가피하다는 입장을 제시했다.

VIP운용은 공시를 통해 “여전히 해당 유상증자는 불필요하다”는 기존 입장을 재확인 하면서도 “고객의 자산을 관리하는 수탁자로서, 스튜어드십 코드에 의거해 적극적인 주주행동에 나섰다”며 롯데렌탈 이사회에 3가지 정책 시행을 공식적으로 요구했다.

VIP운용은 유상증자가 불가피할 경우 회사채 조기상환이 종료된 이후 여유 자금을 자사주 매입 소각에 적극 활용함으로써, 주주가치를 제고해 줄 것을 제언했다.

유상증자가 강행되면 일반주주는 지분율이 20% 희석된다고 VIP운용은 내다봤다. 따라서 회사채 조기상환 등 문제를 해결하고 남는 자금을 포함한 여유 현금은 희석된 주주가치를 보전하는 데 우선적으로 사용해야 한다는 것이다.

또한 VIP운용은 지난해 발표한 밸류업 계획의 신속한 이행과 함께 향후 주주환원계획을 수립할 때 배당보다 자사주 매입소각을 우선시하라고 요구했다.

롯데렌탈은 지난해 9월 발표한 기업가치제고계획에서 주주환원율 목표를 40% 이상으로 제시한 바 있다.

VIP운용은 “지금과 같이 롯데렌탈의 주가가 기업의 내재가치 대비 현저히 저평가되어 있는 국면에서는 현금배당보다 자사주 매입소각을 우선시하는 게 더 효과적”이라고 지적했다.

아울러 VIP운용은 자본잉여금을 활용한 감액배당을 적극적으로 활용해야 한다고 강조했다.

롯데렌탈은 현재 약 6700억원의 자본준비금을 보유하고 있다. 이를 이익잉여금으로 전입해 감액배당하면 비과세 배당이 가능하다는 설명을 내놓았다.

김민국 VIP운용 대표는 “유상증자 후 여유 현금을 활용한 자사주 매입소각은 새로운 대주주뿐만 아니라, 공모가 5만9000원에 들어와서 손해를 보고 있는 장기주주와 우리사주에 투자했던 임직원, 밸류업 공시를 믿고 투자한 기관투자자까지 모든 주주가 혜택을 입을 수 있는 방안”이라고 말했다.

그는 이어 “롯데렌탈 이사회가 새로운 대주주 및 일반 주주가 상생할 수 있는 새로운 이정표를 마련해주길 희망한다”고 덧붙였다.