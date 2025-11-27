1600억원 규모 펀드 방산 중소기업 수출 지원 정부-민간 800억원씩 출자, 내년 투자 본격화

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 방위산업 기업의 해외 진출을 지원할 ‘K-방산수출펀드’의 제도적 기반을 갖추고 출범 준비를 마쳤다고 27일 밝혔다.

정부와 민간이 총 1600억원을 공동 출자하는 이번 펀드는 내년 상반기 1호 자펀드 결성을 시작으로 본격적인 투자를 추진할 계획이다.

수출펀드는 방산 수출기업에 특화된 최초의 정책형 펀드다.

그동안 민간 출자로 조성한 ‘방산기술혁신펀드’를 통해 기업에 대한 투자가 이뤄져 왔으나 정부 재정을 직접 투입해 방산 분야 정책형 펀드를 마련하는 것은 이번이 처음이다.

수출펀드 조성을 통해 수출 실적이 우수하거나 유망 품목을 생산하는 기업에 필요한 자금을 공급하고, 글로벌 시장 진출을 준비하는 우리 기업의 투자 수요를 충족시켜 안정적인 방산수출 성장을 뒷받침할 것으로 기대된다.

신규 조성되는 수출펀드는 모(母)-자(子)펀드 구조로 운영될 예정이다.

정부가 모펀드에 재정을 출자하고, 이를 기반으로 민간 투자자 자금을 매칭해 자펀드를 결성한 뒤 기업에 투자하는 방식이다.

방사청은 2025년부터 정부재정 800억원을 출자하고, 민간자금 800억원을 매칭해 총 1600억원 규모의 펀드를 조성할 계획이.

주요 투자대상은 방산 중소·중견기업 가운데 해외 수출 실적을 보유한 기업(협력기업 포함)과 해외시장 진출 잠재력이 있는 방산 관련 기업(방산 진출을 희망하는 기업 포함), 글로벌 방산기업의 공급망 진입을 추진하는 기업이다.

방사청은 올해 수출펀드 신규 조성을 위해 3월 관련 규정을 제정하고, 10월에는 한국성장금융을 모펀드 위탁운용사로 선정해 제도적 기반을 마련했다.

다음달 관계기관과 민간 전문가가 참여하는 ‘운영위원회’를 통해 1호 자펀드 운용계획을 확정하고, 운용사 선정 절차를 진행할 예정이다.

2026년 상반기 1호 자펀드 결성을 시작으로 본격적인 투자 집행에 들어가며 하반기 2호, 2027년 3호까지 총 3개 자펀드를 신속히 결성할 방침이다.

김일동 방사청 방산진흥국장은 “지속가능한 방산수출 성장세를 유지하기 위해서는 글로벌 경쟁력을 갖춘 중소·벤처기업을 육성하는 정부의 적극적인 투자가 필요하다”며 “방사청은 앞으로도 방산 수출기업에 대한 자금 지원과 민간 투자 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.