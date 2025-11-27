[헤럴드경제=장연주 기자] 홍준표 전 대구시장이 한덕수 전 국무총리에 내란 방조 등의 혐의로 징역 15년이 구형된 것과 관련 “사람 망가지는 것은 한순간 이라는 걸 뒤늦게 깨달아 본들 기차는 이미 떠났다”고 말했다. 그러면서 그는 “후회해 봤자 이미 늦었으니 운명이려니 하고 받아들이라”며 “부화뇌동한 한 전 총리보다 그를 부추긴 세력들이 더 나쁘다”고 했다.

홍 전 시장은 27일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “그 신중하고 사려깊은 그가 왜 터무니 없는 꿈을 꾸었을까”라며 이 같이 썼다.

그는 “한덕수에게 50년 관료생활을 비참하게 끝낼수도 있으니 권한대행으로 엄정하게 대선관리만 하라고 공개 경고까지 했었다”고 밝혔다.

홍 전 시장은 이어 “지난 대선후보 경선에 한덕수 총리를 끼워넣어 이재명에게 정권을 헌납한 사람들은 누구였나”고 물었다.

홍 전 시장은 “윤석열.김건희의 사주였나, 참모들과 윤핵관들의 사주였나, 보수언론들의 사주였나”라며 “나라야 어찌되던 간에 자기들 살 궁리만 한 자들의 소행임은 분명한데 징역 15년이나 구형 받은 한덕수는 지금 어떤 생각을 하고 있을까”라고 썼다.

그는 이어 “한덕수는 자신의 죄가 부화뇌동죄라는 걸 알고 있을까”라며 “계엄 선포에 적극적으로 움직이지 않았더라도 저지에 나서지 않았다면 죄가 성립된다”고 덧붙였다.