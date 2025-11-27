[헤럴드경제DB]
[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행 금융통화위원회는 27일 통화정책방향 회의에서 기준금리를 연 2.50%로 유지했다. 4연속 동결이다.

지난 8월 각각 0.9%, 1.6%로 제시했던 올해와 내년 경제성장률 전망치는 1.0%, 1.8%로 상향 조정했다. 소비자물가 상승률은 올해 2.1%, 내년 2.1%로 제시했다.


