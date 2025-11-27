[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행 금융통화위원회는 27일 통화정책방향 회의에서 기준금리를 연 2.50%로 유지했다. 4연속 동결이다.
지난 8월 각각 0.9%, 1.6%로 제시했던 올해와 내년 경제성장률 전망치는 1.0%, 1.8%로 상향 조정했다. 소비자물가 상승률은 올해 2.1%, 내년 2.1%로 제시했다.
입력 2025-11-27 09:52:29
패션 넘어 F&B까지…온라인 밖으로 뛰쳐나온 이커머스, 왜?
29CM은 서울 성수동에서 오는 30일까지 전국의 인기 디저트 브랜드를 한곳에 모은 오프라인 팝업스토어 ‘29 스위트 하우스(29 SWEET HOUSE)’를 진행하며 총 6개의 디저트 브랜드가 참여한다.
“장우혁에 폭행 당했다”…폭로한 전 소속사 직원 1심서 무죄
[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 H.O.T. 출신 가수 장우혁(47)에게 폭언 및 폭행을 당했다고 폭로했다가 명예훼손 혐의로 기소된 소속사 전 직원이 1심에서 무죄를 선고받았다. 서울서부지법 형사9단독 김민정 판사는 지난달 29일 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 무죄를 선고했다. 앞서 A씨는 2022년 6월 온라인 커뮤니티를 통해 “장씨에게 두 차례 폭행을 당했다”고 주장하는 글을 올렸다가 명예훼손 혐의로 기소됐다. A씨는 2022년 6월 온라인 커뮤니티에 ‘1세대 아이돌 출신 남성 대표’에게 수년간 폭언과 폭행을 당해왔다고 주장하는 글을 올렸다. 글에는 실명이 적시되지 않았지만, 이후 해당 인물이 장우혁으로 특정됐다. A씨는 글에서 2014년 해외 출장 중 택시 안에서 장우혁이 가죽 장갑을 낀 손으로 자신의 뒤통수를 때렸고, 2020년 방송국 대기실에서는 마이크를 채워주던 중 욕설과 함께 손등을 때렸다고 적었다. 논란이
“매일 습관처럼 썼는데” 끔찍한 ‘참사’ 터진다…현대인의 필수품, 결국 ‘불법’ 딱지 [지구, 뭐래?]
[헤럴드경제=김광우 기자] “이게 다 우리가 쓴 물티슈라고?” 손에 이물질이 묻었을 때, 심지어 옷이나 물건이 더러워졌을 때도 찾게 되는 ‘물티슈’. 그야말로 현대인에게는 없어서는 안 될 ‘필수 아이템’이다. 하지만 물티슈에는 치명적인 단점이 있다. 바로 썩지 않는다는 것. 이름과 다르게 종이가 아닌 ‘플라스틱’이 대부분 성분을 차지하기 때문이다. 실제 적절한 곳에 버려지지 않은 물티슈의 부작용은 상상을 뛰어넘는다. 특히 변기에 버려진 물티슈는 기름과 엉겨 붙으며 거대한 크기의 폐기물 덩어리로 변하기도 한다. 폐기물 덩어리는 단순히 하수도를 막는 것을 넘어, 우리가 사용하는 물을 오염시킨다. 미세 플라스틱으로 잘게 분해돼, 신체 건강에 악영향을 준다. 이에 국가 차원에서 물티슈를 ‘판매 금지’ 조치한 곳이 나타났다. 바로 영국. 심지어 국민 90% 이상도 물티슈 판매 금지 조치에 ‘찬성’ 의사를 밝혔다. 하지만 우리나라에서는 되레 물티슈 사용량이 증가하는 추세다. 하루빨리 생산 및
“360억 꿀꺽하고, 고작 10억 내놨다” 쏟아지는 비판에 ‘생색내기’…이러다가
[헤럴드경제=고재우 기자] 온라인여행플랫폼(OTA) 여기어때가 입점 업체와 상생 방안이라고 내놓은 ‘10억원’ 상당의 쿠폰을 두고 뒷말이 무성하다. 입점 업체들을 대상으로 광고 상품에 끼워 판 ‘360억원’ 상당의 쿠폰을 ‘기간 만료’ 등 이유로 소멸시켰다가 과징금 처분을 받은 전력이 있기 때문이다. 업계에서는 “360억원을 꿀꺽하고, 10억원을 찔끔 내놨다”는 비판이 제기됐다. 30일 업계에 따르면 여기어때는 최근 소규모 숙박 업체들과 상생 일환으로 ‘10억원’ 규모 쿠폰을 무상 발행한다고 밝혔다. 이를 두고 업계에서는 생색내기용 쿠폰 발행이라는 비판의 목소리가 제기됐다. 앞서 여기어때는 입점 업체에 광고를 판매하면서 객실 가격을 깎아주는 할인쿠폰을 포함했고, 해당 할인쿠폰마저도 기간 만료 등을 이유로 일방적으로 없앴다. 이에 대해 공정거래위원회(공정위)는 ‘거래상 우월적 지위를 남용해 입점 업체에 금전적 손해를 입혔다’고 판단한 바 있다. 여기어때는 과징금 10억원 행정처분을 받