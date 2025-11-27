선별된 채권형 자산에 60% 이상 배분…안정적 수익 추구

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 골드만삭스자산운용이 위탁 운용하는 해외채권형 펀드 ‘한국투자 골드만삭스 글로벌 하이일드인컴 펀드’를 단독 판매한다고 27일 밝혔다.

이번 펀드는 골드만삭스자산운용의 독보적인 글로벌 리서치 인프라를 바탕으로 두 가지 핵심 전략을 사용한다. 첫째, 톱다운(Top-down)식 거시 경제 분석을 통해 글로벌 경제 전반의 시황을 파악하고 둘째, 바텀업(Bottom-up)식 분석을 통해 개별 채권의 투자 기회를 선별해 채권 포트폴리오를 구성한다.

이를 통해 해당 펀드는 투자등급 채권, 하이일드 채권, 이머징 채권, 구조화 채권 등 다양한 채권형 자산에 분산 투자, 리스크 대비 최적의 인컴 수익을 추구한다.

펀드 포트폴리오는 개별 종목의 평균 비중을 1% 내외로 분산해 리스크를 관리하고, 안정적인 인컴 수익과 자본차익을 동시에 추구하는 전략을 목표로 한다. 골드만삭스는 약 1조7000억달러(약 2500조 원) 이상의 채권 및 머니마켓 자산을 보유하고 있으며, 멀티섹터 채권 전략 운용 경험을 바탕으로 크레딧 시장의 비효율성을 활용해 크레딧 리스크와 듀레이션 리스크를 적정 수준으로 관리한다.

양원택 한국투자증권 투자상품본부장은 “이번 펀드는 골드만삭스자산운용 글로벌 리서치 역량과 고유의 운용 전략을 통해 안정적인 인컴 수익을 추구할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

이 펀드는 원화와 외화 가입이 가능하고, 월배당 클래스로도 선택할 수 있다. 펀드와 관련된 세부 사항은 전국 한국투자증권 영업점 및 고객센터를 통해 확인할 수 있다.