[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 뉴진스(NewJeans)가 일본에서 새로운 기록을 또 하나 작성했다. K-팝 걸그룹 최초의 기록이다.

27일 소속사 어도어와 일본레코드협회에 따르면 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)의 싱글 앨범 ‘OMG’의 수록곡 ‘디토(Ditto)’가 지난달 기준 누적 재생 수 3억 회를 돌파, 스트리밍 부문 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 받았다.

스트리밍 부문에서 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 받은 K-팝 걸그룹은 뉴진스가 처음이다.

‘디토’는 2022년 12월 19일 공개된 볼티모어 클럽 댄스 뮤직 장르를 뉴진스만의 감성으로 재해석한 곡이다. 몽환적인 허밍과 포근한 사운드, 멤버들의 따뜻한 보컬이 특징이다.

당시 뉴진스는 이 곡으로 데뷔 6개월 만에 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’과 영국 오피셜 ‘싱글 톱 100’에 입성했다. 국내에서는 2023년 멜론 연간 차트 정상을 차지했다. 지난 5월 개최된 일본 음악 시상식 ‘뮤직 어워드 재팬 2025’에선 ‘베스트 K-팝 송 인 재팬(Best K-Pop Song in Japan)’ 부문을 수상했다.

뉴진스는 ‘디토’ 외에도 ‘OMG’(2024년 8월), ‘하이프 보이(Hype Boy)’(2025년 8월) 두 곡의 ‘더블 플래티넘’(2억 회 이상) 인증과 ‘ETA’(2024년 5월), ‘슈퍼 샤이(Super Shy)’(2024년 5월), ‘어텐션(Attention)’(2024년 8월) 등 세 개의 ‘플래티넘’(1억 회 이상) 인증 곡을 가지고 있다.