‘대한민국 SNS 대상’이어‘올해의 SNS’ 블로그 부문 수상 공공 블로그 운영 역량 대외적 인정 받아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 ‘제11회 2025 올해의 SNS’ 시상에서 블로그 부문 최우수상을 수상했다.

구는 앞서 ‘대한민국 SNS 대상’ 에서도 자치구 부문 최우수상을 받은 데 이어 권위 있는 시상에서 잇따라 수상하게 됐다.

‘올해의 SNS’는 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회 및 (사)의회정책아카데미가 주최·주관하고 과학기술정보통신부 및 (사)한국인플루언서산업협회가 후원하는 시상으로, 공공기관과 민간기업의 SNS 운영 성과를 콘텐츠 기획력, 소통성, 공공성 등 다양한 지표를 기준으로 심사해 수상 대상을 선정한다.

동대문구는 블로그 채널을 중심으로 실효성 있는 정보 제공과 주민 참여를 유도한 점에서 높은 평가를 받았다.

동대문구는 생활 밀착형 콘텐츠와 구정 소식, 동네 소개 등을 카드뉴스와 생생한 후기 형식의 포스팅으로 구성해 가독성과 정보 전달력을 모두 확보했다.

또 동대문구 대표 캐릭터 ‘디디미’를 중심으로 브랜드 정체성을 강화하고, 댓글 소통 및 공유 이벤트 등 쌍방향 전략으로 주민과의 접점을 넓혀왔다.

이필형 동대문구청장은 “누구나 쉽게 이해하고 공감할 수 있는 콘텐츠를 만들기 위해 고민해 온 결과가 잇따른 수상으로 이어져 뜻깊다”며 “앞으로도 블로그를 비롯한 다양한 채널에서 주민 눈높이에 맞는 소통을 이어가겠다”고 밝혔다.